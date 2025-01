Caso Almasri, minacce di morte a Fratoianni: piena solidarietà dalla destra. Peccato che a parti invertite…

La denuncia è forte, doverosa, legittima. Le minacce di morte, anche se formulate solo sui social, non vanno mai sottovalutate, come quelle arrivate negli ultimi giorni al leader di Avs e Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. “Siamo abituati da tempo a subire sui social offese, insulti triviali e minacce, provenienti per lo più da troll e da esagitati provenienti da settori della destra del nostro Paese e non solo. Ma a tutto c’è un limite: quando si fanno minacce di morte, o si evoca la P38 si travalica un confine netto”, era scritto in una nota dell’ufficio stampa di Sinistra Italiana divulgato stamattina. “Sappiano coloro che, dopo l’intervento nei giorni scorsi in aula a Montecitorio dell’onorevole Fratoianni sull’avvio dell’indagine sul caso Almasri, stanno riempiendo di minacce violente i social – conclude il comunicato di SI – ne dovranno rispondere nelle dovute sedi”. A quanto pare, sarebbero comparse sui social anche immagini di pistole, molto esplicite.

Minacce di morte a Fratoianni, solidarietà bipartisan

Un po’ tutti i gruppi politici, a cominciare dal Pd, hanno manifestato solidarietà al parlamentare di sinistra, ma voci altrettanto indignate si sono levate da destra. “A nome del gruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, rivolgo la piena solidarietà al collega Nicola Fratoianni per le gravi minacce ricevute sui social. Il dibattito politico, anche quando aspro e tra posizioni opposte, non deve mai sfociare nel linguaggio dell’odio e della violenza. Le minacce di morte e i riferimenti a stagioni buie della nostra storia sono inaccettabili e vanno condannati senza esitazione. Mi auguro che i responsabili vengano individuati e che si affermi, in tutte le forze politiche, il principio del confronto democratico e civile”, è la nota di Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.

Peccato che in passato, dai cortei con le immagini bruciate ai manichini a testa in giù, alle scritte sui social più che violente, nei confronti delle minacce rivolte al premier Meloni si siano mai levate voci di solidarietà dalla sinistra. Di “assordante silenzio” parlava, qualche mese fa, il vicepresidente di Fratelli d’Italia in Senato, Antonella Zedda, a proposito di minacce arrivate perfino alla figlia della Meloni…