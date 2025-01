“Cambiare l’acqua ai fiori”, non solo un libro: un film sulla guardiana del cimitero che conquistò il mondo

“A ben vedere le coppie che non urlano, non si arrabbiano mai e si trattano con indifferenza spesso vivono nella più grande violenza che ci sia”, è una delle frasi più illuminanti di “Cambiare l’acqua ai fiori”, romanzo bestseller di Valérie Perrin, diventerà un film. Le riprese inizieranno nel mese di maggio in Francia: si tratta di una produzione Palomar, con la francese 24 25 Films, entrambe società del Gruppo Mediawan. Un film coprodotto e distribuito da StudioCanal, con il supporto di Canal+ e Netflix.

A dirigere l’adattamento cinematografico, il regista Jean-Pierre Jeunet (‘Il favoloso mondo di Amélie’, ‘Una lunga domenica di passioni’), mentre a interpretare il ruolo della protagonista Violette Toussaint ci sarà l’attrice Leïla Bekhti, vincitrice nel 2011 del César Award come Miglior promessa femminile.

“Cambiare l’acqua ai fiori”, dal libro al film

Il romanzo di Valérie Perrin è uno dei più iconici e amati degli ultimi anni. Pubblicato in Italia da Edizioni e/o, è diventato un successo mondiale con oltre due milioni di copie vendute tra Francia e Italia, è stato tradotto in ventotto lingue, e ha vinto il Prix Maison de la Presse e il Prix des Lecteurs du Livre de Poche.