Boom di ascolti per Bellama’ su Raidue. Diaco: il pubblico partecipa alla nostra festa quotidiana

Decolla su Raidue Bellama’, la trasmissione di Pierluigi Diaco che venerdì 10 gennaio ha raggiunto il 7,7 % di share con 707 mila spettatori. Si tratta quindi di un nuovo record di ascolti della trasmissione di punta del pomeriggio di Rai2.

Il programma quotidiano condotto da Diaco in onda su Rai 2 dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17, ha raggiunto il 7.7% di share di media con picco dell’8.9 %. Dato straordinario per il pomeriggio della seconda rete televisiva della Rai. La media di stagione di BellaMa’ sale così al 6.7%, più 1.1% di share rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con BellaMa’ Rai 2 si attesta ogni giorno, nella fascia 15.30-17, come terza rete nazionale. Diaco raggiunto dall’Adnkronos, dichiara: ”Grazie di cuore al pubblico di Rai2 che ci segue con attenzione e affetto e che partecipa ogni giorno alla nostra festa televisiva quotidiana”.

Diaco ha vinto la scommessa col “talent di parola”

Scommessa vinta quindi per Diaco e per la Rai sul “talent di parola” che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra loro. 20 concorrenti e 30 opinionisti, equamente divisi tra Generazione Z (18 – 25 anni) e Boomer (oltre i 55 anni) intervistano gli ospiti, animano i talk sull’attualità e si confrontano tra reel e gare di ballo e canto.

Per viale Mazzini ci sono altri buoni motivi per brindare. Ottimi risultati su Rai1 per ‘Affari Tuoi’ con Stefano De Martino che in access prime time ottiene il 28,3 % di share con 5 milioni 832 mila spettatori. Da segnalare anche per Bruno Vespa e i suoi ‘Cinque minuti’ che è stato visto da 4 milioni 636 mila spettatori con il 23,5% di share. Ottimi risultati per ‘L’eredità’ condotto da Marco Liorni che nel preserale di Rai 1 ieri sera ha raggiunto il 25,7 % di share con 4 milioni 368 mila spettatori. Su Rai 2 ‘N.C.I.S. Unità Anticrimine‘ al 3,2% di share e 600 mila spettatori. Su Rai 3, nello stesso segmento, ‘Blob di tutto di più’ registra il 5 % di share con 939 mila spettatori, seguito da ‘Via dei Matti’ al 4,7 % e 911 mila spettatori. ‘Il cavallo e la torre’ ha ottenuto il 6% con 1 milione 203 mila spettatori. ‘Un posto al sole’ è stato visto da 1 milione 553 mila spettatori con il 7,5% di share.

Nel daytime di Rai 1 ‘Unomattina’ ha ottenuto il 19,2% di share con 900 mila spettatori, a seguire Eleonora Daniele con ‘Storie Italiane’ raggiunge come sempre grandi risultati. Nella prima parte ottiene il 20,7% di share con 920 mila spettatori e nella seconda il 20,8% con oltre 1 milione (1.067). A seguire ‘E’ sempre mezzogiorno’ al 16,7% e 1 milione 615 mila spettatori. Nel pomeriggio, sempre su Rai 1, molto bene ‘La volta buona’ che ottiene il 14,8% di share e 1 milione 732 mila spettatori. Subito dopo ‘Il paradiso delle signore’ è stato seguito da 1 milione 691 mila affezionati raggiungendo il 19,2% di share.

A seguire ‘La Vita in Diretta’ ottiene il 18,9 % di share con oltre 2 milioni di spettatori (2 milioni 1mila). Su Rai 2 ‘Radio2 Social Club’ al 4,6% di share con 217 mila spettatori, ‘Tg2- Italia Europa’ al 4,4 % di share e 195 mila spettatori e ‘I Fatti vostri’ che raggiunge, nella seconda parte, il 10,5 % di share con 968 mila spettatori. Bene anche il pomeriggio di Rai 2, detto del risultato della trasmissione di Diaco, buoni risultati anche per ‘Ore 14’ che realizza l’8,4% di share con 989 spettatori. Su Rai 3 ‘Agorà’ raggiunge il 5,5% di share con 270 mila spettatori, seguito da ‘Restart’ al 4,8% di share e 211 mila spettatori. ‘Elisir’ registra il 5,3 % con 245 mila spettatori. Nel pomeriggio bene anche ‘Geo’ con l’ 11,2% e 1 milione 148mila.