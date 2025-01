Bonus per gli animali domestici anche nel 2025: come chiederlo, chi può averlo, a quanto ammonta

Confermato per il 2025 il bonus animali domestici, una misura pensata per agevolare i proprietari di cani, gatti e altri animali d’affezione nella gestione delle spese veterinarie. Confermato dalla Legge di Bilancio per il 2025, il bonus prevede una detrazione fiscale del 19% sull’Irpef per le spese veterinarie, fino a un massimo di 550 euro annui. Questa misura è particolarmente rivolta agli over 65 con un ISEE non superiore a 16.215 euro, e punta a favorire la cura degli animali domestici, contrastando al contempo il fenomeno del randagismo.

Cos’è e come funziona il bonus animali domestici 2025?

Il bonus animali domestici consiste in una detrazione fiscale calcolata su un tetto massimo di spesa pari a 550 euro annui, applicabile alle spese veterinarie. La detrazione copre una varietà di costi, tra cui visite specialistiche, interventi chirurgici, esami di laboratorio e farmaci prescritti dai veterinari. Tuttavia, per le spese relative ai medicinali è previsto un limite minimo di 129,11 euro: se non si supera questa soglia, non è possibile accedere al beneficio. Infine, il beneficio non è cumulabile: il tetto massimo di spesa rimane invariato anche nel caso in cui il proprietario abbia più animali.

Per calcolare l’importo massimo detraibile, basti pensare che con il tetto di 550 euro, il risparmio massimo è di circa 80 euro. Oltre alla detrazione fiscale, il governo Meloni ha stanziato un budget complessivo di 750.000 euro per finanziare questa iniziativa, distribuiti in tranche annuali da 250.000 euro dal 2024 al 2026.

La misura non solo sostiene le famiglie che affrontano costi significativi per la salute degli animali, ma promuove anche un approccio responsabile alla loro cura. Non sono, invece, detraibili le spese per animali destinati all’allevamento o ad attività commerciali.

Chi può accedere al bonus?

L’accesso al bonus animali domestici è subordinato al rispetto di specifici requisiti. In primo luogo, il richiedente deve avere almeno 65 anni e possedere un ISEE non superiore a 16.215 euro. Inoltre, è necessario essere residenti in Italia e garantire che l’animale per cui si richiede la detrazione sia regolarmente registrato all’Anagrafe degli animali d’affezione, una banca dati gestita a livello regionale per garantire tracciabilità e prevenire abbandoni.

Anche la documentazione delle spese è un elemento essenziale. Per poter usufruire della detrazione, infatti, è obbligatorio conservare fatture e scontrini parlanti che riportino il codice fiscale del richiedente e una descrizione dettagliata dei beni o servizi acquistati. I pagamenti devono essere tracciabili, effettuati tramite carte di credito, debito o bonifico bancario. Un punto cruciale è l’accesso al bonus esclusivamente per gli animali d’affezione tradizionali: cani, gatti, criceti, furetti e piccoli roditori. Rimangono escluse le spese per rettili, anfibi e invertebrati, per i quali potrebbero essere necessari ulteriori aggiornamenti normativi.

Come richiedere il bonus?

La richiesta del bonus animali domestici avviene direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Non sono richiesti moduli specifici o l’utilizzo di piattaforme online, semplificando così la procedura per i cittadini aventi diritto.

Al momento della compilazione della dichiarazione, è necessario allegare:

Fatture o scontrini parlanti, con indicazione del codice fiscale del richiedente e la descrizione delle spese sostenute;

Prove di pagamento tracciabile, come ricevute di transazioni effettuate con carte o bonifici.

Le spese veterinarie devono essere inserite nella sezione dedicata alle detrazioni. È fondamentale conservare tutta la documentazione per eventuali controlli fiscali. Oltre alla detrazione nazionale, alcune Regioni e Comuni potrebbero offrire ulteriori agevolazioni: si consiglia di verificare presso gli uffici competenti eventuali bonus integrativi.

Perché il bonus è importante per il benessere animale?

Il bonus animali domestici 2025 rappresenta un importante passo avanti nella tutela del benessere animale e nel supporto ai cittadini. Si stima, infatti, che circa il 40% delle famiglie italiane possieda almeno un animale domestico.

La detrazione fiscale non solo allevia il peso economico delle spese veterinarie, ma incoraggia anche una maggiore responsabilità verso gli animali. Inoltre, la registrazione obbligatoria all’Anagrafe degli animali d’affezione contribuisce a ridurre il fenomeno del randagismo, migliorando al contempo la gestione delle risorse pubbliche destinate al settore. Secondo i dati delle associazioni animaliste, l’Italia spende ogni anno cifre considerevoli per la gestione del randagismo. Politiche come il bonus animali domestici rappresentano un passo avanti per ridurre questi costi sociali, promuovendo al contempo la responsabilità individuale dei proprietari.

Tuttavia, alcune criticità rimangono. Per esempio, il limite massimo di spesa di 550 euro potrebbe risultare insufficiente in caso di trattamenti complessi. Inoltre, è auspicabile che nei prossimi anni vengano apportate ulteriori migliorie alla misura, ampliando sia il numero di beneficiari che le tipologie di animali e spese coperte.