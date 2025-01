Bergoglio stupisce ancora: “Nella mia vita ho incontrato certe suore con la faccia d’aceto” (video)

Bergoglio stupisce ancora con le sue esternazioni sopra le righe. E ancora una volta prende di mira le suore. “A volte nella mia vita ho trovato qualche suora che aveva la faccia ‘di aceto’ e questo non e’ affabile, questo non è una cosa che aiuta ad attirare la gente. L’aceto e’ brutto e le suore con faccia di aceto, non parliamone!”. Così Papa Francesco in un passaggio a braccio, durante l’udienza alle partecipanti al XV Capitolo generale elettivo dell’Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola.

Bergoglio e le suore: un rapporto contraddittorio

Frasi che hanno inevitabilmente spiazzato la platea delle religiose. Il Pontefice si è detto contento di incontrare le religiose in occasione del Capitolo generale e del centenario di fondazione dell’Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola. “La Scuola è una missione, non dimenticatelo!”, ha rimarcato. “Avete scelto, per i vostri incontri, un tema impegnativo: ‘Comprendere il presente per capire insieme il futuro dell’Unione in cammino con la Chiesa’. Capire il presente, comprenderlo, per capire il futuro; in cammino, non ferme – i morti sono fermi! -, in cammino con la Chiesa. E’ bello! Esso – ha osservato – e’ in linea con l’eredita’, lasciatavi dalla Venerabile Luigia Tincani, di dare risposte creative alle domande degli uomini e delle donne del nostro tempo, specialmente degli indifferenti alla fede e dei lontani, attraverso la promozione di un umanesimo cristiano”, ha proseguito ricordando i tre atteggiamenti proposti dalla fondatrice, atteggiamenti che San Giovanni Paolo II riassumeva cosi’: “L’impegno costante della propria santificazione, una seria preparazione teologica e professionale e uno stile di vita affabile e amorevole verso tutti, specialmente verso i giovani”. “Mi piace quello ‘stile di vita affabile e amorevole'”, ha aggiunto invitando quindi le religiose a non avere la faccia “di aceto”.

Non è la prima volta che Bergoglio prende di mira la suore con frasi salaci o ammonimenti sopra le righe. Clamorosa l’esternazione del 22 ottobre 2021, nell’incontro con le suore di Maria Ausiliatrice: quando ha detto loro di fuggire dalla mondanità spirituale, di ricordarsi di essere madri non “zitellone”.