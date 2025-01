“Ben tornata Cecilia!”. Successo del governo e grande lavoro di squadra. Ora basta polemiche

Cecilia Sala è in volo verso l’Italia. Una bellissima notizia e un successo tondo del governo italiano che, per modalità e tempistica record, spiazza i detrattori dimostrando di sapere fare il proprio lavoro. È grande la soddisfazione di ministri ed esponenti del centrodestra che sottolineano lo straordinario impegno collettivo. Che, lontano dai riflettori, ha consentito il ritorno in patria della giornalista arrestata a Teheran lo scorso 18 dicembre. ”Cecilia Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell’Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa”. Così su X il ministro della Difesa Guido Crosetto. Un successo inequivocabile. Pochi minuti dopo la nota di Palazzo Chigi, accolta a un lungo applauso bipartisan dall’Aula del Senato e della Camera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani affida a X la sua soddisfazione. “Diplomazia e lavoro di squadra: Cecilia Sala sta tornando a casa!”, scrive. Dai microfoni del Tg1 spiega”Ci siamo impegnati tantissimo, c’è stato un gran lavoro di squadra e quando si lavora di squadra si lavora nel modo migliore. Un grazie alla diplomazia e anche ai nostri Servizi”.

Crosetto: immenso lavoro di Giorgia Meloni e della squadra italiana

Successo del governo e dell’Italia è il filo rosso che unisce tutti i commenti delle istituzioni e della maggioranza. “Esprimo profonda e commossa gratitudine al governo e alla nostra diplomazia per l’impegno straordinario che ha permesso di ottenere, in tempi rapidissimi, un risultato davvero eccezionale. A Cecilia Sala e alla sua famiglia giunga il mio abbraccio e quello del Senato della Repubblica”. Così sui social, il presidente del Senato Ignazio La Russa presidente del Senato. “Diplomazia, intelligence, governo: l’efficace collaborazione della squadra Italia ha portato a un risultato straordinario. Bentornata Cecilia!” è il posto della ministro dell’Università Anna Maria Bernini dopo la partenza dall’Iran della giornalista Cecilia Sala. Il ministro Francesco Lollobrigida sottolinea il lavoro “incessante e senza clamore svolto da governo, diplomazia e servizi a cui va la nostra gratitudine”. Ma anche “la centralità che l’Italia ha assunto a livello internazionale. Bentornata Cecilia”.

La Russa: diplomazia, intelligence, governo: un risultato straordinario

Per il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti “è la fine di un incubo che si conclude grazie al lavoro instancabile di Giorgia Meloni, del suo governo, della nostra intelligence e della diplomazia italiana. Bentornata!”. “La liberazione, in tempi così rapidi, di Cecilia Sala dalla terribile prigione iraniana di Evin è una notizia che mi riempie di gioia”, commenta il ministro Roberto Calderoli. “La riuscita di questa rapida liberazione rappresenta un grande risultato del nostro governo che ha saputo muoversi con riserbo in una trattativa estremamente difficile data la complessità dell’interlocutore, l’Iran”.

Donzelli: ora lasciamo da parte le polemiche per qualche ora

“La liberazione di Cecilia Sala è una splendida notizia per tutta la Nazione”, scrive in una nota il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli che invita a lasciare da parte le polemiche per qualche ora. “Le qualità di Giorgia Meloni e la solidità di questo governo sono un patrimonio di tutta la Nazione. Possiamo tutti esserne orgogliosi, maggioranza e opposizioni”. Anche i capigruppo di Fdi al Senato e alla Camera sottolineano il grande successo del nostro governo. “Come Fratelli d’Italia ne siamo orgogliosi e ringraziamo Giorgia Meloni e tutti coloro che si sono adoperati a questo fine”, commenta Lucio Malan. “Un ringraziamento speciale – dice Galeazzo Bignami – va a tutti coloro si sono adoperati per questo atteso rientro. Il grazie più grande va al presidente Meloni che conferma massima credibilità a livello internazionale, mettendo al primo posto la sicurezza dei propri cittadini”.