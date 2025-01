Bassetti all’attacco dei No vax: bere biossido di cloro per ripulirsi dai vaccini è delirio e follia. Fermatevi

È una bufala pericolosa che circola da anni quelle che attribuisce poteri salvifici al biossido di carbonio che sarebbe in grado di purificare il corpo dai vaccini contro il Covid 19. Oggi l’infettivologo Matteo Bassetti scende in campo pesantemente contro l’ultima moda diffusa, stando ai social, tra i no vax: bere il biossido di cloro.

Secondo le teorie che circolano sul web, infatti, il gas fortemente ossidante, comunemente utilizzato per disinfettare l’acqua potabile, sarebbe in grado di purificare il corpo dai vaccini. Il messaggio virale online suggerisce di consumare una soluzione di acqua e biossido di cloro in proporzione uno a cento.

Bassetti contro no vax: bere biossido di cloro è un delirio

“Delirio e follia”, scrive Bassetti su X. “C’è gente che ha avuto danni permanenti per averlo bevuto. Il ciarlatanesimo dei no vax ha davvero toccato il fondo”, aggiunge l’infettivologo. Che riporta testualmente il consiglio per purificarsi. “Bevendo 1 litro di acqua al giorno con 10 ml di biossido di Cloro, diossido di Cloro o CDS ( si chiama anche così ) farete un gran piacere al vostro corpo. Con la sua formula sperimentata andrà a pulire/ossigenare tutte le nostre cellule singolarmente. Ideale per chi si è iniettato il siero genico sperimentale : neutralizza la Proteina Spike. Non ha Controindicazioni !!!!”. Tutto falso e molto pericoloso.

Il biossido di cloro ha proprietà antimicrobiche ed è utilizzato nel trattamento dell’acqua e di disinfezione delle superfici. Se usato in modo appropriato è una sostanza chimica sicura, ma non lo è se ingerito nelle dosi suggerite online.

Una bufala che circola sui social dal 2019

Non è la prima volta che i suoi presunti poteri vengono decantati da fake news. Una simile a quella contro cui si scaglia Bassetti circolava già nel 2019. Sei anni fa veniva elogiata una fantomatica “soluzione minerale miracolosa” a base della stessa sostanza che sarebbe stata in grado di curare numerose malattie, tra cui Hiv, tubercolosi, malaria, epatite, cancro, autismo, dengue e chikungunya. La situazione si era fatta tanto seria che a intervenire era stato il ministero della Salute con una circolare. Vi si legge di effetti avversi come «vomito e diarrea persistenti che talvolta portano a disidratazione». Secondo la circolare, la disinformazione in merito è particolarmente pericolosa perché convince chi ci crede che gli effetti avversi siano un segno del buon funzionamento della presunta cura, invitando a ignorarli e anzi a continuare il dannoso trattamento.