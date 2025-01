Australian Open, Sinner vince e vola al secondo turno, Kyrgios perde partita (e faccia) in casa: social scatenati (video)

Il sunto dei match in calendario oggi a Melbourne per gli Australian Open va dritto al punto (o almeno a quello che è il nodo cruciale che appassiona e indigna tifosi e amanti del tennis): Sinner vince, buona la prima. L’astioso rivale che ha fatto della campagna denigratoria e della crociata anti-numero uno del mondo una missione di vita, Kyrgios, perde. Ignominiosamente….

Australian Open, Sinner vince, Kyrgios perde: il succo del turno odierno da Melbourne

Sinner l’esordio con vittoria agli Australian Open con la gara ufficialmente cominciata, scalda il cuore dei tifosi azzurri e dei fans del campione altoatesino (e non solo dei “Carota boys). Il fuoriclasse italiano detentore del titolo a Melbourne supera il primo turno del Grande slam edizione 2025 sbrigando la pratica in 3 set in due ore e 40 minuti avendo ragione del cileno Nicolas Jarry, numero 36 del mondo per 7-6 (7-2), 7-6 (7-5), 6-1. Un avversario di tutto rispetto che ha sfoderato diversi jolly, combattendo strenuamente.

Australian Open, per Sinner esordio vincente con spettacolo: 3-0 contro Jarry

Tanto che lo stesso Jannik a fine match ha commentato: «I primi due set potevano andare da entrambe le parti, sono stati molto equilibrati. Quando ho messo a segno il break nel terzo set, finalmente ho potuto respirare». Aggiungendo alla fine della battaglia disputata sul cemento – e in una sorta di riconoscimento di “onore delle armi” – : «Jarry è un giocatore di enorme potenziale, i primi 2 set sono stati complicati ma sono stato bravo a gestire i momenti chiave. E’ solo l’inizio del torneo, ci sono cose che posso migliorare: sono contento però del primo match ufficiale dell’anno».

Kyrgios umiliato in casa di fronte al suo pubblico

Dunque, il nostro Jannik Sinner ha iniziato la nuova stagione così come l’aveva finita: da numero uno. L’azzurro ha battuto Nicolas Jarry in tre set, dopo un match equilibrato soprattutto nei primi due parziali. E volando al secondo turno dell’Australian Open. Ora a Melbourne Sinner affronterà Tristan Schoolkate, tennista australiano numero 173 del mondo, che è riuscito a superare il giapponese Taro Daniel in quattro set all’esordio. Non altrettanto entusiasmante l’esordio sul campo del suo acerrimo nemico Nick Kyrgios, che pur giocando “in casa” contro il modesto Jacob Fearnley, ha incassato l’ennesima sconfitta –a stretto giro del flop di Brisbaine – contro l’inglese, numero 92 del mondo, che si è imposto sull’australiano in tre set con il punteggio di 7-6 (3), 6-3, 7-6 (2).

La rivincita di Jannik e dei suoi sostenitori contro l’acerrimo “nemico”

E ora, come era prevedibile dato gli animi esacerbati e l’acredine con cui grande accusatore social di Jannik Sinner per la vicenda Clostebol ha perso partita (e faccia) al primo turno degli Australian Open, di fronte al pubblico di casa. Contro un avversario non proprio imbattibile… Per cui oggi i tanti tifosi del talento azzurro, campione di razza e di stile, sul campo da tennis e fuori, esultano. Decisi a prendersi una prima, significativa soddisfazione con chi, da un anno a questa parte, ha ingaggiato un’aspra battaglia senza esclusione di colpi (bassi), sul caustico tennista australiano, molto “chiacchiere e distintivo” e pochi fatti.

Sinner vince, Kyrgios capitola subito: i social si scatenano

Così, tra i commenti piccati e pungenti che piovono impetuosamente sul web in queste ore di rivalsa social, spicca quello che esorta l’eccessivo Kyrgios a tornare tranquillamente alla sua occupazione principale: «Fare l’influencer», come lo ha battezzato l’ex numero 1 americano Roddick qualche giorno fa, in un vivace scambio di accuse reciproche. Non serve davvero aggiungere altro. (In basso da X uno degli scambi più entusiasmanti del match tra Sinner e Jarry con un colpo di classe del campione azzurro indovinato ad arte).