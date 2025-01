Attacco al coltello in Baviera, almeno due morti (tra cui un bambino) e feriti. Arrestato l’aggressore

Almeno due morti e alcuni feriti in Baviera per un attacco al coltello nel Park Schöntal a Aschaffenburg, nella Bassa Franconia vicino al confine con l’Assia. La notizia è riportata dal Bild. L’aggressione è avvenuta nel parco Schontal, nel centro della città. Secondo le prime informazioni, intorno alle 11.45 diverse persone sono state aggredite e colpite con un’arma da taglio. Stando ai primi accertamenti, tra i due morti ci sarebbe un bambino, tra i feriti due sono ricoverati in ospedale in condizioni gravi.

Attacco al coltello in Baviera: almeno due morti e feriti

Inizialmente la polizia aveva parlato di tre adulti e un bambino feriti. Successivamente è emerso che due persone sono morte e tra loro un bambino. Le forze dell’ordine, precisa il tabloid tedesco, hanno annunciato che un uomo è stato “preso in custodia”, presunto responsabile dell’attacco. E non ci sarebbero altri sospettati. Una seconda persona inizialmente è stata trattenuta dalla polizia, perché risultata in realtà estranea ai fatti. «Intorno alle 11.45 nel parco Schöntal è avvenuto un attacco con coltello, che ha provocato il ferimento mortale di due persone. Il sospettato è stato arrestato nelle immediate vicinanze della scena del crimine», ha riferito la polizia della Bassa Franconia.

Arrestato un uomo sospettato dell’aggressione

Attualmente è ritenuta n testimone. Non sono ancora non chiari i motivi del gesto. La circolazione dei treni nella stazione sud è stata interrotta perché il sospettato avrebbe tentato di scappare attraverso i binari. Il parco Schöntal, che si estende su nove ettari, è stato delimitato su un’ampia area. Secondo la polizia, però, non sussisterebbero ulteriori pericoli per i residenti.