Assalti e insulti di nordafricani a Capodanno, espulsi due immigrati irregolari. Urlarono “Vaffa Italia!”

Si indaga sulle molestie e sui presunti stupri di Capodanno, a Milano, con la Procura che ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo contro ignoti: in particolare, per le molestie sessuali che una 20enne di Liegi ha denunciato di aver subito durante i festeggiamenti del Capodanno in piazza Duomo a Milano con interviste sui media belgi sostenendo di essere stata “circondata e palpeggiata sotto ai vestiti” per “dieci minuti” da un gruppo di “30-40 nord africani“. Il fascicolo è stato assegnato dal Procuratore di Milano, Marcello Viola, alla pm Alessia Menegazzo e l’aggiunto Letizia Mannella, le stesse che si sono occupate delle violenze sessuali di gruppo avvenute sempre nei pressi di piazza Duomo a Capodanno 2022. Tra le attività di indagine da effettuare l’individuazione, in particolare, di un teste, da sentire a verbale, un uomo che avrebbe aiutato i ragazzi. Nell’inchiesta, coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dalla pm Alessia Menegazzo, gli stessi magistrati che si sono occupati degli abusi sessuali in serie in piazza Duomo durante i festeggiamenti del Capodanno 2023, è stata depositata oggi agli inquirenti una prima informativa della Squadra mobile. Oltre alle analisi in corso delle telecamere della zona, gli investigatori dovranno individuare e sentire alcuni testimoni e raccogliere, attraverso i canali internazionali, l’eventuale denuncia della ragazza e i racconti degli amici. La violenza sessuale di gruppo è un reato, comunque, per cui si può procedere d’ufficio.

Stupri di Capodanno a Milano, la denuncia di una belga contro gli immigrati

La denuncia della giovane in Belgio non è ancora stata formalizzata né trasmessa alle autorità italiane ma il reato è procedibile d’ufficio. Le indagini sono affidate alla squadra mobile, diretta da Alfonso Iadevaia, che ha consegnato agli inquirenti una prima informativa basata sulle notizie stampa e le relazioni di servizio. Verranno acquisiti video girati con i cellulari e le immagini delle telecamere di sorveglianza della Galleria Vittorio Emanuele e attivati i canali internazionali di cooperazione giudiziaria con il Belgio. Gli investigatori puntano a individuare i testimoni oculari dei fatti. Intanto, con un volo speciale disposto dal Viminale per il rimpatrio di immigrati irregolari, sono stati allontanati oggi anche i due stranieri che erano stati fermati la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano e successivamente trattenuti nel Cpr di via Corelli. Erano tra coloro che avevano urlato “vaffa Italia!”, nel corso della nottata, non senza molestare le donne in piazza.