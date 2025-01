Anna Falchi sviene in diretta tv ai Fatti vostri: nello stesso studio un anno fa toccò a Tiberio Timperi (video)

A settembre cadono le foglie, a gennaio cadono i conduttori dei Fatti vostri: la singolare coincidenza è balzata agli occhi dei fedelissimi telespettatori della trasmissione di Raidue condotta da Anna Falchi e Tiberio Timperi. Questa mattina è toccato alla popolare attrice e conduttrice il ruzzolone in diretta tv. Più o meno una dinamica simile a quella che coinvolse il 10 gennaio di un anno fa il suo compagno di conduzione.

Anna Falchi si è infatti accasciata all’improvviso durante l’edizione odierna della trasmissione ideata e diretta da Michele Guardì. «Pronti per darvi l’appuntamento a domani mattina come sempre alle 11…», ma non ha fatto in tempo a terminare la frase che ha accusato un malore ed è crollata per terra, appoggiandosi al tavolino in mezzo allo studio.



Niente di grave, in ogni caso, per l’attrice e conduttrice. «Mi sono alzata velocemente dalla postazione e sono svenuta per la pressione bassa ma non ho perso conoscenza», ha raccontato a LaPresse. «Ho preso una botta e si sono spaventati tutti – ha aggiunto – Ma i medici della Rai sono stati efficentissimi, anche con eccesso di zelo, e mi hanno ribaltato come un pedalino. Ora è tutto sotto controllo».

Anna Falchi e Tiberio Timperi: cadute a confronti

L’ultimo post social dell’attrice e conduttrice tv è arrivato poche ore prima del malore “Alla faccia del #bluemonday io me la rido, prima, poi divento anche seria ma mai triste”, si legge su Facebook accanto alle foto di una sorridente e radiosa Anna Falchi.

21 gennaio 2025, 10 gennaio 2024

Non è la prima volta che al programma I Fatti Vostri accadono incidenti, fuori programma e cadute in diretta. Più o meno un anno fa, per la precisione il 10 gennaio 2024, toccò invece a Tiberio Timperi. Il co-conduttore non svenne ma fu protagonista di uno scivolone in diretta ai Fatti vostri, su Rai 2 con una dinamica non troppo dissimile. Durante la rubrica Ci pensa Patty, Anna Falchi ha urtato un pentolino con della cera calda che è finita sul pavimento.

Timperi vola sul pavimento e la mente corre a Lisa Fusco #ifattivostri

~ via @Cinguetterai pic.twitter.com/9MWplCejWd — Il Grande Flagello (@grande_flagello) January 10, 2024

A quel punto, Tiberio Timperi intervenendo per darle una mano, è scivolato sulla cera cadendo rovinosamente a terra. L’effetto, da comica di Stanlio e Ollio, è stato inevitabile. Tra le risate del pubblico, il conduttore si è rialzato senza problemi, scoppiando a ridere davanti alla telecamera. “The show must go on”, ha detto Anna Falchi. E Timperi ha sussurrato “Ho dato una botta…”.

Quasi un anno dopo la scena si è ripetuta più o meno a parti invertite. Avrebbe detto Gianni Minà: è il bello della diretta. Qualcun altro invece potrebbe dire che è “il brutto dell’Auditel”.