Anche i talebani afghani danno il “benvenuto” a Trump: rilasciati i primi due ostaggi americani

L’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca ha sbloccato qualcosa, subito, anche in Afghanistan, dove i talebani hanno rilasciato il cittadino americano Ryan Corbett, arrestato nell’agosto del 2022 e detenuto ingiustamente secondo il Dipartimento di Stato Usa, e William McKenty, condannato per narcotraffico.”Oggi i nostri cuori sono colmi di immensa gratitudine e lode a Dio per aver sostenuto la vita di Ryan e averlo riportato a casa dopo quelli che sono stati gli 894 giorni più difficili e incerti della nostra vita”, ha affermato la famiglia in una nota condivisa sul web.

La famiglia Corbett ha ringraziato sia l’ex presidente Joe Biden sia l’attuale inquilino della Casa Bianca Donald Trump. L’Amministrazione Biden sta portando avanti trattative con i talebani per scambiare gli americani detenuti in Afghanistan con afghani in custodia statunitense, ha detto nei giorni scorsi alla Nbc News un alto dirigente talebano informato sui negoziati.

I talebani, Trump e il rilascio degli ostaggi

Secondo la Cnn, i due statunitensi rilasciati e già in viaggio verso casa sono Ryan Corbett e William McKenty. In cambio dei due cittadini statunitensi, l’amministrazione Biden ha decretato la scarcerazione e il rimpatrio in Afghanistan di Khan Mohammed, un talebano che dal 2008 scontava una pena all’ergastolo negli Stati Uniti per accuse di narco-terrorismo. L’esecuzione dell’accordo per lo scambio di prigionieri è stata rinviata sino alle primissime ore di oggi, dopo l’insediamento alla Casa Bianca del presidente Donald Trump, in parte a causa delle cattive condizioni meteorologiche.Il Qatar ha facilitato lo scambio ospitando diversi round di negoziati tra Stati Uniti e talebani e ha fornito supporto logistico alle operazioni per far uscire i due americani da Kabul. Il piano dell’amministrazione uscente per gli scambi commerciali con i talebani è stato comunicato al consigliere per la sicurezza nazionale di Trump, Mike Waltz, dal consigliere di Biden, Jake Sullivan.