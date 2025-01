Addio a Jean-Marie Le Pen, leader dell’estrema destra francese. Incidente in mare per la figlia Marine

E’ morto all’età di 96 anni Jean-Marie Le Pen, figura storica dell’estrema destra francese, ex leader e co-fondatore del partito di estrema destra Front National e padre di Marine Le Pen. Nel 2002 andò al ballottaggio alle presidenziali per poi essere battuto da Jacques Chirac. Per 50 anni fu il punto di riferimento dell’estrema destra francese, riportata al centro della politica francese a suon di voti.

L’addio a Jean-Marie Le Pen

Nato a La Trinité-sur-Mer il 20 giugno 1928,Jean-Marie Le Pen è stato leader e fondatore del partito politico di estrema destra Front National, nato nel 1972 in opposizione al partito gollista. Deputato all’Assemblea nazionale e per più legislature all’Europarlamento, Le Pen – a cui il giornalista del Secolo d’Italia Antonio Pannullo dedicò il volume “Oui oui Jean-Marie!”, è famoso per le sue posizioni estremamente conservatrici e reazionarie, che lo hanno spesso portato a dichiarazioni controverse. Si è candidato in diverse elezioni presidenziali francesi, arrivando al ballottaggio del secondo turno contro Jacques Chirac nelle elezioni presidenziali del 2002, quando ottenne il 17,79%. Nelle elezioni presidenziali del 2007 ha ottenuto al primo turno 3.834.530 voti (10,44%), venendo escluso dal successivo ballottaggio che vedrà vincitore Nicolas Sarkozy. Considerato il “diavolo della Repubblica”, per trent’anni ha imposto Le sue idee facendo ricorso non di rado a grandi provocazioni. Abbandonata la politica nel 2015, data della sua esclusione dal Front National, è stato fautore di una lotta radicale contro l’immigrazione, che non ha mai cessato di dividere la Francia. Ritenuto dai suoi detrattori un razzista, xenofobo o antisemita, Le Pen era considerato dai suoi sostenitori un talentuoso oratore, che univa erudizione e truculenza. Le Pen, ricorda la stampa francese, aveva grande gusto per la contraddizione e il confronto, non solo verbale. La figlia Marine si era progressivamente allontanata dalle sue idee entrando in conflitto col padre.

L’incidente in mare della figlia Marine

Proprio Marine Le Pen, nelle stesse ore in cui moriva il padre, è stata protagonista suo malgrado di un incidente definito di “lieve entità” dal suo entourage mentre visitava Mayotte, l’arcipelago devastato alcune settimane fa dal ciclone Chido. Secondo quanto riferito dall’emittente Bfmtv, la barca sulla quale viaggiava la leader dell’estrema destra francese si è scontrata con una chiatta in arrivo dalla direzione opposta. La stampa locale parla di 10 persone ferite, ma la capogruppo del Rassemblement National all’Assemblea nazionale è rimasta illesa. Le Pen si stava dirigendo verso l’aeroporto e subito dopo la collisione è stata evacuata da una navetta della polizia di frontiera.