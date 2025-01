Abusi sessuali al Capodanno al Duomo: la denuncia dal Belgio. La Russa incontra le forze dell’ordine

Una studentessa di Liegi, Laura Barbier, ha denunciato al quotidiano belga online Sudinfo di aver subito con i propri cinque amici aggressioni fisiche e sessuali a Capodanno in Piazza Duomo a Milano.

La denuncia choc sul Capodanno 2024 al Duomo di Milano

Il gruppo era composto da quattro ragazze e due ragazzi di 20 e 21 anni, e la giovane parla delle aggressioni subite con un racconto che ricorda molto i fatti del Capodanno 2022.

Abbiamo subìto un’aggressione sessuale di fronte a migliaia di persone. Prima soltanto a parole, poi coi fatti. Alcuni ci tenevano per mano, mentre altri ci toccavano sotto i vestiti nonostante le nostre giacche e le nostre sciarpe” approfittando della calca, ha proseguito la giovane parlando al quotidiano belga. In particolare il caos sarebbe nato dal lancio di petardi e fuochi pirotecnici in mezzo alla folla. I presunti aggressori avrebbero approfittato della confusione per toccare le studentesse e gli studenti stranieri, “e i giovani insultavano gli italiani e i turisti”, precisa ancora L.B.

“Una poliziotta piangeva impotente” Sempre L.B. spiega al giornale belga che una volta riuscita a liberarsi, grazie anche all’aiuto di un signore italiano, si è recata dalla polizia: “Poi siamo andati a trovare la polizia presente sul posto. Una poliziotta ha pianto di fronte a noi dicendoci che era impotente di fronte a questa situazione”, ha raccontato a Sudinfo La Meuse. ” Ci eravamo informati in anticipo – ha detto al giornale belga parlando dell’aggressione al Duomo – ma nessuno segnalava un pericolo del genere in questa notte di Capodanno a Milano”.

“Queste aggressioni non vengono menzionate sui giornali, ma sono sul nostro corpo e nella nostra testa per tutta la vita” ha concluso il suo racconto Laura. Al momento non risulta alcuna segnalazione o denuncia alle forze dell’ordine o alla magistratura italiana dei ragazzi e secondo fonti qualificate quella sera di Capodanno in Piazza Duomo c’era grande dispiegamento di forze dell’ordine, anche in borghese. Ma la giovane ha affermato di ricevere al momento sostegno psicologico all’ospedale universitario di Liegi.

La Russa: solidale con le forze dell’ordine

Proprio in queste ore, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha incontrato le forze dell’ordine in piazza Duomo. “Ho voluto portare la mia solidarietà – scrive La Russa sui social – alle Forze dell’ordine e alle Forze armate impegnate in piazza Duomo a Milano dove, nei giorni scorsi, decine di stranieri – in gran parte nordafricani – si sono arrampicati su una statua e hanno insultato l’Italia, gli italiani e le nostre donne e i nostri uomini in divisa. A loro va la mia sincera gratitudine per l’impegno che anche in queste giornate di festa dedicano alla sicurezza di tutti noi”.