“Abruzzo Regione del Benessere”, Marsilio a Parigi: noi protagonisti con 100mila presenze e impianti tutto l’anno

“Stiamo promuovendo un modello unico , “Abruzzo Regione del Benessere”, che combina la qualità della vita con turismo esperienziale, cultura, enogastronomia e sostenibilità ambientale. In soli due anni siamo passati da una situazione di inattività alla riapertura degli stabilimenti termali con accreditamenti sanitari a Popoli Terme e Rivisondoli, raggiungendo oltre 100.000 presenze nel 2024 e garantendo impianti attivi tutto l’anno”. Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della presentazione del progetto “Popoli Terme”, che si è tenuta nel Salone Les Thermalies al Carrousel del Louvre a Parigi.

Marsilio a Parigi presenta Popoli Terme: Abruzzo Regione del Benessere

L’evento ha per obiettivo l’inserimento dell’Abruzzo nel panorama internazionale del turismo termale e del benessere. Nel suo intervento il governatore di FdI ha sottolineato l’importanza strategica del termalismo per l’economia e lo sviluppo sostenibile dell’Abruzzo. E ha sottolineato i traguardi raggiunti in soli due anni. Un focus particolare è stato posto sulla creazione di un vero e proprio hub del turismo termale, che vede la sinergia tra Popoli Terme e Raiano nel cuore della Valle Peligna. Per contribuire a posizionare “l’intera area funzionale di Sulmona come destinazione di riferimento per il benessere e la sostenibilità”.

L’Abruzzo a pieno titolo nel panorama internazionale del turismo termale

Marsilio ha illustrato il logo del progetto, ispirato ai simboli della tradizione abruzzese, come il gioiello Presentosa e gli elementi naturali che evocano l’identità del territorio. La Regione Abruzzo ha affidato a Popoli Terme l’attuazione del progetto multidisciplinare “Abruzzo Regione del Benessere”, istituito con la legge regionale numero 3 del 2020, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sia per i residenti che per i visitatori, attraverso un’offerta turistica che integra salute, ambiente e valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico.

“L’Abruzzo si propone come una destinazione d’eccellenza nel panorama del turismo termale, offrendo un perfetto connubio tra natura, salute e benessere”. Marsilio ha concluso il suo intervento ringraziando gli attori coinvolti e confermando l’impegno della Regione nel continuare a sostenere lo sviluppo del comparto termale: “Quando istituzioni e imprenditori collaborano con un obiettivo comune la valorizzazione del territorio diventa un’opportunità di crescita per tutti”. L’evento oggi a Parigi ha visto gli interventi del sindaco di Popoli, Dino Santoro, dell’amministratore di Apts, Benigno D’Orazio, e della Presidente di Ancot, Franca Roso, che hanno ribadito l’importanza della collaborazione tra enti pubblici e imprenditori privati per il rilancio del settore termale.