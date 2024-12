WhatsApp: da gennaio non funziona più su questi 19 modelli. Per tutti gli altri c’è ChatGpt gratis

Con l’arrivo del 2025, grandi novità per WhatsApp: dal primo gennaio la app di messaggistica non funziona su 19 modelli di cellulari di marche importanti come Samsung, Motorola e Apple. Ma apre anche alla intelligenza artificiale, gratuitamente, inserendo in rubrica un numero di telefono che fa da assistente virtuale a tutti gli utenti.

Partiamo dalle rottamazioni. Meta, la società proprietaria dell’app di messaggistica più utilizzata al mondo, ha infatti deciso di non adeguare più l’applicazione per dispositivi che non supportano versioni di Android pari o superiori alla 5.0. Inoltre, dal 5 maggio 2025, l’app non sarà più disponibile anche su alcuni modelli di iPhone.

Tra i modelli esclusi dal servizio figurano alcuni smartphone un tempo molto popolari, come il Samsung Galaxy S3, il Motorola Moto G di prima generazione, l’HTC One X e il Sony Xperia Z.

WhatsApp non funziona più sui seguenti modelli

Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini.

Motorola: Moto G (1ª generazione), Razr HD, Moto E 2014.

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90.

Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

iPhone

Dal 5 maggio 2025, WhatsApp non sarà più supportato su:

iPhone 5s.

iPhone 6.

Verificare la propria versione di Android comunque è molto semplice. Basta infatti accedere alle impostazioni del telefono e selezionare la sezione “Informazioni sul dispositivo”. Da qui poi controllare quella installata. Se il sistema operativo non può essere aggiornato, l’unica soluzione sarà acquistare un nuovo cellulare.

Intelligenza artificiale sul cellulare: ecco come installare ChatGpt

ChatGpt arriva su WhatsApp mentre negli Stati Uniti parte il test per parlare con il software di intelligenza artificiale anche attraverso il telefono fisso, una modalità che mira ad attrarre gli utenti più adulti e quelli che vivono in zone non coperte da Internet. Per attivare le funzioni l’azienda di Sam Altman ha reso disponibile il numero 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478), che permette di inviare messaggi o effettuare chiamate vocali per dialogare con ChatGpt tramite WhatsApp. Non è necessario

avere un account per utilizzare il servizio. Basta aggiungere il numero ai contatti WhatsApp e inviare un messaggio per iniziare a chattare.

Come parlare con l’intelligenza artificiale: le indicazioni di Fastweb

Anche in Italia, è possibile aggiungere il numero dedicato per vedere apparire tra i contatti il chatbot, come se fosse un amico con cui scambiare messaggi. Il servizio è gratuito, ma ha alcune limitazioni sul numero di domande che si possono fare al chatbot.

Nei soli Stati Uniti, la stessa numerazione è attiva come utenza telefonica da chiamare tramite la rete mobile, per parlare con ChatGpt in assenza di connessione web e sfruttando solo la voce.

In una video dimostrativo, OpenAI ha estremizzato il concetto telefonando a ChatGpt con un vecchio modello con cornetta. L’azienda sottolinea inoltre che un numero può essere bloccato se vengono rilevate violazioni o se le richieste di accesso provengono da paesi non supportati. OpenAI, sul suo blog uffiale, spiega che sta “implementando gradualmente” il servizio “con l’obiettivo di rendere l’intelligenza artificiale accessibile a chiunque sia curioso di conoscere le sue capacità”.