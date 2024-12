Un letto sotto l’albero per Giorgia, una fuga relax per Matteo: i regali di Natale dei partiti ai propri leader

Un letto per Giorgia Meloni, un viaggio per Matteo Salvini. Sono i regali di Natale che i rispettivi partiti hanno deciso di offrire ai propri leader per Natale.

Un modo per dire a Giorgia: “Riposati un po’ di più”, almeno a Natale

Quello per il premier è un pensiero che unisce praticità e ironia, come ha sottolineato Ignazio La Russa. «Sarà un modo per dirle “riposati un po’ di più”», ha commentato sorridendo il presidente del Senato. Con un contributo di 50 euro a testa, i parlamentari del partito hanno acquistato il regalo della nuova residenza di Meloni al Torrino, un quartiere di Roma che la premier conosce già molto bene. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, ha puntualizzato che «non è una colletta perché Giorgia ha bisogno del letto, ma tutti gli anni deputati e senatori fanno un presente alla leader di partito e presidente del Consiglio».

E se il presidente del Senato non ha mancato di precisare che «non so perché glielo abbiano regalato, avranno pensato che è cosa gradita», non si è tirato indietro nel partecipare all’iniziativa. Tuttavia, ha voluto aggiungere un tocco del suo, rivelando di aver pensato anche a un regalo a titolo squisitamente personale per Giorgia.

Cosa regalare a Schlein? “Di trovare momenti di condivisione in favore dell’Italia”

Il tutto, come di consueto, condito da un po’ di sano spirito politico. La Russa, infatti, intervistato da Geppi Cucciari a Un Giorno Da Pecora, non ha resistito a rivolgere un pensiero al campo avversario. Alla domanda su quale cadeau riserverebbe alla segretaria del Pd Elly Schlein, ha risposto: «Cosa le prenderei? Giusto fare opposizione nove volte su dieci, ma una volta su dieci le auguro di trovare momenti di condivisione in favore dell’Italia». Un augurio, perché in fondo a Natale siamo tutti più buoni, anche se «a me è simpatica come persona, ma non l’ho pensato per mia moglie figuriamoci per lei».

Un viaggio per Salvini

L’atmosfera festiva non si limita a casa FdI. Anche in casa Lega, i parlamentari hanno deciso di far trovare un omaggio al segretario e vicepremier Matteo Salvini, fresco di assoluzione nel processo Open Arms. Se i meloniani spingono per un riposo extra, i leghisti puntano sull’avventura: «Noi parlamentari ci siamo tassati per fargli quello che credo sia un viaggio, anzi per meglio dire un pacchetto viaggio, sarà lui poi a scegliere la destinazione», racconta Simonetta Matone, sempre dalle frequenze di Un Giorno Da Pecora.