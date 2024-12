Treni in ritardo? Bonelli provoca Meloni, lei lo fulmina scatenando le risate dell’aula (video)

Botta e risposta, alla Camera, tra il leader di Avs Angelo Bonelli, che all’inizio della seduta sulle conclusioni del Consiglio Ue ha ironizzato sulla scarsa presenza di esponenti del Carroccio in aula, e la premier Meloni. “Vedo i banchi della Lega vuoti. Presidente Meloni le esprimo la mia solidarietà per le assenze della Lega. Dicono che sono in ritardo per colpa dei treni, oggi l’Italia è piena di chiodi…”, ha ironizzato Bonelli. Di lì a poco è arrivata la replica della Meloni, sferzante. “Sono arrivata in ritardo anche io e vengo in macchina, e il sindaco di Roma non è della Lega”, ha detto la premier, suscitando le risatine dei suoi colleghi di governo seduti sui banchi intorno a lei.