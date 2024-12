Tragedia al Policlinico di Pavia: madre e figlio perdono la vita durante il parto

Un dramma straziante si è consumato al Policlinico San Matteo di Pavia. Madre e figlio perdono la vita durante il parto. La giovane donna, 30 anni, di origine romena e residente a Villanterio insieme al marito, era ricoverata nel reparto di Ostetricia quando un’improvvisa crisi respiratoria ha trasformato la sua dolce attesa in tragedia.

Parto trasformato in tragedia: il tentativo disperato dei medici

Nonostante gli sforzi incessanti dello staff medico, durati oltre un’ora, la donna è andata in arresto cardiaco e non si è più ripresa. Nel tentativo disperato di salvare il bambino, i medici hanno proceduto con un taglio cesareo d’urgenza, ma ogni tentativo si è rivelato vano. La direzione del San Matteo ha disposto un accertamento diagnostico su madre e figlio per fare luce su eventuali complicazioni che possano aver condotto a questa drammatica conclusione.

Nessuna patologia pregressa della madre

La donna, che secondo quanto si apprende non soffriva di patologie pregresse note, era sotto osservazione da alcuni giorni e nulla, fino a quella notte tra lunedì e martedì, sembrava presagire una simile evoluzione. Una crisi improvvisa, dunque, che ha colto tutti di sorpresa.

Il Policlinico promette chiarezza

Il San Matteo, intanto, ha garantito piena collaborazione con le autorità sanitarie per fare luce sull’accaduto. Mentre si attendono i risultati delle perizie, la tragedia resta una ferita aperta, ricordando quanto fragile possa essere il confine tra la vita e la morte anche in un luogo dove si combatte ogni giorno per il miracolo della nascita.