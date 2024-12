Tragedia a Roma, mamma italiana che viveva in Belgio uccisa da un albero sotto gli occhi dei suoi 3 bimbi, illesi

Roma torna a fare i conti con il suo verde “selvaggio”, ma stavolta il prezzo da pagare è stato altissimo: la vita di Francesca Ianni, 45 anni, madre di tre figli che lavorava come architetto in Belgio. Verso mezzogiorno, nel parco Livio Labor a Colli Aniene, un platano cipressino alto oltre 25 metri si è schiantato sulla panchina dove la donna era seduta insieme all’amica Alessia Annibale. Francesca, tornata nella Capitale per le vacanze natalizie, non ha avuto scampo: è morta sul colpo. L’amica è stata trasportata in gravi condizioni al Policlinico Umberto I, mentre i tre figli della vittima, rimasti illesi accanto ai giochi, sono sotto shock. Ora, sul luogo dell’incidente, anche la terza figlia e il marito della vittima.

La Procura di Roma indaga: omicidio colposo

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti, delegando le indagini alla polizia locale e ai carabinieri forestali. Il crollo dell’albero, sottoposto a una «semplice ispezione visiva» secondo l’assessore al Verde Sabrina Alfonsi, getta un’ombra inquietante sulla gestione del patrimonio arboreo della Capitale.

Le radici, stando ai rilievi, risultano tranciate, probabilmente a causa di lavori stradali recenti. «L’albero non destava particolari preoccupazioni», ha dichiarato Alfonsi. Eppure, nel marzo scorso, lo stesso assessorato aveva avviato una maxi-inchiesta sullo stato delle manutenzioni degli alberi nella Capitale, con indagini su oltre 600 alberi pericolanti. Quanto è cambiato da allora?

La rabbia dei residenti: “Vergogna!”

Sul luogo del disastro, l’urlo dei cittadini. «Vergogna!». Nessuna cura, nessuna prevenzione, accusano i residenti, indicando i tronchi mozzati e gli alberi abbattuti negli ultimi mesi proprio perché in punto di cedere. Gabriella Masella, presidente del Comitato di quartiere Colli Aniene Bene Comune, è furiosa: «La rabbia dei cittadini c’è ed è tanta. Servono sempre le tragedie per un intervento? — prosegue — . Intanto, i vigili urbani intervengono, recintando con i nastri la zona ma non con soluzioni, come togliere le radici e mettere in sicurezza. Il ponte del parco Labor è a rischio cedimento e tutta la zona è curata solo da volontari».

Un forte boato, poi il silenzio

«La donna si trovava seduta su una panchina, stava guardando i figli giocare quando a un certo punto abbiamo sentito un forte boato e poi le grida dei bambini», racconta un testimone. «L’albero è caduto a pochi passi dai giochi. Una fortuna che non abbia colpito i piccoli». Il vento forte che soffiava su Roma nelle ultime ore potrebbe aver fatto da innesco, ma per chi vive nella zona il problema è un altro.

Roma, capitale del verde (mal gestito)

Con 85mila ettari di aree verdi, Roma vanta il primato europeo. Ma essere “più verde di tutti” non basta, se la manutenzione è un miraggio. Secondo i dati forniti da Alfonsi, sui circa 70mila alberi monitorati, oltre 7mila sono stati abbattuti perché instabili o malati. Il caso di Colli Aniene non è un episodio isolato. Poco più di un anno fa, a Monteverde, un altro albero pericolante stroncò la vita di Teresa Veglianti, 82 anni.

La nota di FdI: «Profondo rammarico per quanto accaduto»

E poco fa, «la federazione romana di Fratelli d’Italia» ha espresso «profondo rammarico per quanto accaduto questa mattina nel parco Livio Labor a colli Aniene. Cordoglio ai familiari della vittima, madre di tre figli, travolta da un albero mentre era seduta su una panchina. Si è trattato di una vera e propria disgrazia che ha tolto la vita ad una mamma, ferendo l’amica a cui auguriamo una pronta guarigione», hanno dichiarato in una nota Marco Perissa, deputato di FdI e coordinatore romano del partito. E Gianni Ottaviano, dirigente romano di FdI.