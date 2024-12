Tragedia a Napoli, bimba di 4 anni cade dalla scala a chiocciola e muore. Giallo sulla dinamica

Tragedia in provincia di Napoli: una bimba di soli 4 anni cade dalla scala a chiocciola di casa e muore. Ancora una vita vita spenta a seguito di un incidente casalingo su cui indagano i carabinieri. Una tragedia che, a quanto ricostruiscono alcune agenzie e diversi siti, sarebbe avvenuta in due tempi. Il risultato però, è sempre lo stesso, agghiacciante epilogo, che tinge di rosso sangue questo Natale non ancora arrivato. Un dramma su cui indagano i carabinieri e che ha origine a Rufino, dove una bambina di appena 4 anni è morta dopo essere caduta da una scala interna all’abitazione.

Tragedia in provincia di Napoli: bimba di 4 anni muore dopo una caduta dalla scala a chiocciola di casa

La tragedia è avvenuta questa notte, quando i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola sono intervenuti in un’abitazione di Via Roma della cittadina in provincia di Napoli, per un incidente domestico. Sul posto si è recato un equipaggio del 118 ma subito, secondo quanto apprende l’Adnkronos, per la bambina di 4 anni caduta da una scala interna all’abitazione, non ci sarebbe già stato più nulla da fare.

Indagini in corso su dinamica e tempistiche della tragedia

Le indagini per chiarire la dinamica della vicenda partono immediatamente. E sono ovviamente tuttora alacremente in corso. A riguardo, tra gli altri il Tgcom24 fa sapere che «la piccola è caduta da una scala a chiocciola nell’abitazione in cui viveva, a Tufino. Un Comune di quattromila abitanti in provincia di Napoli e al confine con l’Irpinia». Ma soprattutto anche che «le conseguenze della caduta in un primo momento non sono sembrate gravi. Ma poco dopo la bambina si è sentita male. Sono stati chiamati i soccorsi. Ma quando il personale del 118 è giunto sul posto, la piccola era già morta».

La piccola dopo la caduta ha accusato malori ed è morta: tutto ciò che è al vaglio degli inquirenti

Non solo. Perché a questo riguardo il sito de la Repubblica aggiunge il particolare secondo cui la piccola è incorsa nell’incidente mortale nella casa «dei propri zii, ai quali era stata affidata». Mentre Il Messaggero, specificatamente su tempistica e dinamica della vicenda al vaglio degli inquirenti, aggiunge che, non solo l’incidente sarebbe avvenuto «intorno alle 23.30». Ma anche che «le conseguenze della caduta in un primo momento non sono sembrate gravi». Però, «poco dopo la bambina si è sentita male». A quel punto «sono stati chiamati i soccorsi. Ma quando il personale del 118 è giunto sul posto, la piccola era già morta».

Il contesto e gli orari: quando la bimba di 4 anni sarebbe caduta dalla scala a chiocciola di casa

Pertanto, scrive sempre il quotidiano capitolino, «secondo quanto si apprende, quando ieri sera la bimba è caduta dalla scala a chiocciola, nell’abitazione di Via Roma, al centro del paese, c’erano la zia, a cui la bambina era stata affidata temporaneamente dai servizi sociali. Suo marito. E gli altri figli della coppia. I coniugi, originari di Castelvenere, in provincia di Benevento, risiedevano a Tufino ma non frequentavano la comunità». E ancora. «Il sindaco di Tufino, Michele Arvonio, conferma che il nucleo familiare faceva vita appartata. E che, dopo l’affidamento della bambina alla zia», la piccola e la parente «periodicamente ricevevano la visita dell’assistente sociale».

Bimba caduta dalla scala a chiocciola di casa, poche certezze, tanto dolore

Come dire insomma che, al momento, l’unica certezza nelle mani di chi indaga sulla dolorosa vicenda, si conta soprattutto sul fatto che – come riferisce sempre Il Messaggero – «la salma della piccola, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stata sequestrata. Così come l’abitazione». Oggi, del resto, è il momento del dolore e dello choc. Dalle prossime ore in poi si potrà far spazio alle indagini e ai punti controversi. Ai nodi da sciogliere su un incidente costato la vita a una bimba di soli quattro anni…