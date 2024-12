Svolta nel giallo di Cagliari, fermato il figlio dei coniugi trovati morti in casa: contro di lui “gravi indizi”

Nel giallo dei due anziani coniugi trovati morti in casa – Luigi Gulisano, 79 anni, e della moglie Marisa Dessì, di 82 – nella loro abitazione di Via Ghibli a Cagliari lo scorso 5 dicembre per un presunto avvelenamento, la svolta arriva nelle notte. Dopo oltre 6 ore di interrogatorio nel corso del quale uno dei figli delle vittime, il 44enne Claudio Gulisano, non ha convinto la pm Rossana Allieri. Tanto che alla fine il magistrato ha fatto scattare il fermo per l’accusa di duplice omicidio volontario e l’uomo è stato condotto in carcere a Uta. A carico del sospettato ci sarebbero «gravi indizi di reato»…

Cagliari, coppia trovata morta in casa, fermato nella notte il figlio più giovane

La stretta arriva dopo indagini accurate e esami tossicologici che alla fine hanno impresso la svolta che ha portato all’arresto di uno dei figli della coppia: il più giovane. Ma i militari ieri hanno ascoltato anche il fratello maggiore, Davide, che non è indagato. E a carico del quale per ora non è emerso niente. Gli accertamenti scientifici e l’approfondimento degli screening chimici, dunque, hanno confermato l’ipotesi di avvelenamento su cui lavoravano dall’inizio gli inquirenti.

L’accusa per l’uomo è di duplice omicidio volontario

Non solo. Nei giorni scorsi era emersa anche la possibilità che il cellulare dell’uomo fosse stato usato dopo il suo decesso. Così, l’attenzione si era concentrata sui due figli adottivi della coppia. Stanotte poi, la svolta: con il fermo di Claudio Gulisano eseguito dai carabinieri della Compagnia di Cagliari e il suo trasferimento nel carcere di Uta. Proprio lui, che il il 5 dicembre era stato il primo a dare l’allarme e a chiamare i carabinieri dopo essere entrato in casa.

Le indagini e l’ipotesi dell’avvelenamento

L’ipotesi dell’avvelenamento è il primo responso che emerge, e inizialmente gli investigatori pensano a una intossicazione letale da funghi, mangiati a cena dalla coppia la sera precedente. Ma col passare dei giorni le indagini hanno preso una piega diversa. Una direzione che ha portato all’apertura di un’inchiesta per duplice omicidio culminato nel fermo, nella notte, del figlio minore della coppia, interrogato per ore insieme a suo fratello Davide, che non è indagato.

Cagliari, coniugi trovati morti in casa: la svolta nella notte

Gli accertamenti dei militari dell’Arma e del medico legale, infatti, hanno indotto quasi subito a scartare l’ipotesi dell’avvelenamento da funghi. Così, mentre i colleghi della Compagnia di Cagliari e del Reparto operativo del Comando provinciale ricostruivano con indagini tradizionali la vita dei due anziani, quella dei due figli e la mappa delle loro relazioni, i militari del Ris procedevano con rilievi e riscontri, a partire dal sopralluogo nell’abitazione divenuta la scena del crimine. Un duplice omicidio che oggi registra l’inquietante svolta.