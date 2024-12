Si schianta un aereo in Corea del Sud: 179 morti, due superstiti. L’impatto con gli uccelli in un video

E’ di 179 morti e due superstiti il bilancio del disastro aereo avvenuto a Muan, nella parte meridionale della Corea del Sud. Lo hanno riferito i servizi di emergenza del Paese, dichiarando morti anche i tre passeggeri ritenuti dispersi in precedenza. L’aereo, un Boeing 737-800 della compagnia Jeju Air in arrivo da Bangkok, si è schiantato durante l’atterraggio con a bordo 181 persone. I soccorritori hanno tratto in salvo due membri dell’equipaggio. Tra le vittime sono finora 77 quelle identificate. Le autorità sospettano che una collisione con uccelli abbia danneggiato il carrello dell’aereo, già in difficoltà per le condizioni meteorologiche sfavorevoli. Poco prima dello schianto, la torre di controllo aveva avvisato il pilota del rischio bird strike, suggerendo di deviare l’atterraggio verso un’altra area. Tuttavia, il pilota ha deciso di procedere, inviando un segnale di emergenza pochi istanti prima che l’aereo superasse la pista e si scontrasse con una recinzione.