Sciopero, il Tar annulla la precettazione di Salvini. “Sarà un caos: cittadini, ringraziate i giudici”

Il venerdì nero è alle porte. Lo sciopero generale di domani durerà 24 ore anche nel trasporto pubblico, dopo la decisione del Tar che ha accolto la richiesta della sigla sindacale Usb di sospendere l’ordinanza di precettazione di Matteo Salvini. “Domani lo sciopero è generale, regolare e legittimo e durerà 24 ore anche nei trasporti. Per una volta vincono i lavoratori e vince la democrazia. È quindi smentita l’arroganza del ministro Salvini. Domani sarà una bella giornata per la democrazia”, sottolinea il sindacato. Salvini, dal canto suo, non può che esprimere amarezza. “Abbiamo fatto tutto il possibile per difendere il diritto alla mobilità degli italiani. Per l’ennesimo venerdì di caos e disagi, i cittadini potranno ringraziare un giudice del Tar del Lazio”, dice il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini. E il botta e risposta continua: “Domani non ci sarà il caos, domani ci sarà lo sciopero generale di 24 ore, di tutte le categorie. L’intervento illegittimo del ministro Salvini ha centrato l’attenzione sul Tpl ma a scioperare saranno tutti i settori, visti i migliaia di licenziamenti all’orizzonte, l’assenza di politiche industriali e la questione salariale”, replica ancora l’Usb,.

Sciopero, il Tar dà ragione ai sindacati: ecco gli orari

Salvini aveva firmato nei giorni scorsi il provvedimento per ridurre la protesta a 4 ore nel settore Tpl. “Ho firmato l’ordinanza per ridurre a 4 ore lo sciopero dei trasporti previsto per questo venerdì – aveva scritto in un post su X – Il doveroso diritto alla mobilitazione deve rispettare anche il diritto alla mobilità di lavoratori, cittadini, studenti e persone in cura, specialmente in un periodo critico come quello pre-natalizio. Serve buonsenso”.

Lo sciopero generale per il 13 dicembre, proclamati dai sindacati di base, coinvolge i settori: trasporti, sanità e scuola. In una nota l’Eav comunica che, in seguito all’accoglimento da parte del Tar del Lazio della richiesta dell’Usb di sospendere l’ordinanza di precettazione del Ministero dei Trasporti, lo Sciopero proclamato per domani 13 dicembre torna ad essere di 24 ore. Tutte le informazioni e gli orari dei treni nelle fasce garantite – si legge – sono su eavsrl.it alla pagina Avvisi di Sciopero. A Roma l’agitazione coinvolgerà la rete Atac e i bus periferici gestiti da operatori privati. Il servizio sarà comunque regolare fino alle 8,30 e dalle 17 alle 20. Anche per il Cotral, a seguito dell’ordinanza del Tar del Lazio lo sciopero dell’Organizzazione sindacale Usb, inizialmente ridotto a 4 ore, torna nella forma inizialmente prevista di 24 ore con astensione dalle prestazioni lavorative dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio. Le corse bus e treno saranno garantite dall’inizio del servizio diurno fino alle 8:29 e dalle 17 a fine servizio.