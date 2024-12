Sceneggiata dei collettivi ad Atreju: protesta contro Valditara e Bernini. Ma nessuno li considera

Mentre ad Atreju si afferma la cultura del dialogo sui temi, al di là delle appartenenze politiche, i centro sociali non perdono occasione per dimostrare il loro approccio totalmente ideologico e improntato al rifiuto del confronto: un gruppetto di rappresentanti dei collettivi Osa e Cambiare rotta ha inscenato una protesta al Circo Massimo contro il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, e il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini, accusandoli, prima ancora che il dibattito si svolgesse, di dire “solo falsità e inni alla repressione”.

La sceneggiata dei collettivi contro Valditara e Bernini

Valditara, descritto come uno “sceriffo”, e Bernini, definita una “somara”, sono stati accusati di repressione degli studenti, precariato e tagli. “Abbiamo portato ad Atreju il vero volto della ministra Bernini, la somara che mente perché ha studiato poco, e di Valditara, lo sceriffo che invece di ascoltare gli studenti, li reprime. Lo abbiamo fatto perché consapevoli che sul palco del festival dei “fascisti dentro” di FdI sentiremo solo falsità e inni alla repressione”, hanno affermato i collettivi, con l’immancabile corredo di bandiere rosse e della Palestina, mentre dal palco della festa di FdI i due ministri erano ospiti di un dibattito dal titolo “Dalla violenza ideologica al pensiero critico – La via italiana al confronto”.

Insulti vs confronto: la via italiana fa battere in ritirata i centri sociali

I manifestanti erano circa una trentina e, come sono arrivati, se ne sono andati: la provocazione non ha sortito effetti e alla fine non hanno potuto far altro che imboccare la via del ritorno verso la metropolitana.