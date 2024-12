Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione. Sanzione senza precedenti per un ex presidente

L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, 69 anni, è stato condannato a tre anni di reclusione (di cui uno con il braccialetto elettronic) per corruzione e traffico d’influenza. Si tratta di una sanzione senza precedenti per un ex capo di Stato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’ex inquilino dell’Eliseo per lo scandalo delle intercettazioni. La condanna comprende anche tre anni di ineleggibilità e la privazione dei diritti civili. Entro un mese dovrà comparire davanti a un giudice per le libertà e la detenzione. Che stabilirà le condizioni in cui indosserà il braccialetto elettronico e degli arresti domiciliari.

Corruzione, Sarkozy condannato a tre anni di carcere

Sarkozy si è sempre dichiarato innocente. Anche se lontano dalla prima linea, continua ad avere una grande influenza sulla politica francese ed è in contatto regolare con Emmanuel Macron. “Sono un ex presidente della Repubblica – aveva detto nel processo di prima istanza – non ho mai corrotto nessuno. E dovremmo poi aggiungere che si tratterebbe di una corruzione ben strana. Senza denaro, neppure un centesimo per nessuno. Senza vantaggi, nessuno ne ha avuti, e senza vittime, poiché non ci sono persone lese”. I legali dell’ex presidente hanno già annunciato un ricorso alla Corte europea dei diritti dell’Uomo.

Il caso Bismuth e il processo sulle intercettazioni

Respinti i 20v argomenti della difesa

Nel corso dell’udienza finale, il procuratore generale aveva raccomandato di respingere tutte le argomentazioni avanzate dalla difesa e quindi di confermare le condanne. Tra i 20 argomenti della difesa, c’era ancora la legalità delle intercettazioni telefoniche tra un avvocato e il suo assistito. La difesa di Sarkozy ha continuato a sostenere che l’intera procedura è stata illegale nonostante fosse stata convalidata più volte da diverse autorità.