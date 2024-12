Sanremo, ecco i trenta big in gara: i “compagni” Fedez, Elodie e Giorgia faranno il comizietto?

Niente politica, quest’anno a Sanremo, nessun brano sui migranti, i diritti Lgbqt, la guerra, aveva promesso il conduttore del Festival, Carlo Conti. Ma chissà se quei nomi di “compagni”, da sempre pronti ai comizietti contro la destra, troveranno il modo di segnalarsi nella kermesse musicale, tra i trenta cantanti big in gara. Qualche nome? Fedez, Elodie, Giorgia, ognuno con un attacco alla Meloni nel curriculum “artistico”…

Al festival di Sanremo 30 big e qualche compagno “rosso”

Il cast dei Big in gara a Sanremo 2025, annunciato oggi da Carlo Conti, che ha portato da 24 a 30 i concorrenti alla vittoria (“altri 10 avrebbero meritato”, ha detto il conduttore e direttore artistico al Tg1) sembra comunque in grado di accontentare un pubblico vasto e variegato com’è quello della kermesse sanremese. La media dell’età dei partecipanti si attesta intorno ai 37 anni, in linea con quella dello scorso anno, anche se il 2024 aveva visto una maggiore presenza di under 20 e over 70. Quest’anno abbondano i 35enni.

Pop e rap protagonisti della kermesse

Non essendo ancora noti i brani, si possono fare delle considerazioni basate sul repertorio dei Big scelti da Conti: a prima vista c’è tanto pop (da Elodie ai The Kolors, da Giorgia ai Modà, a Noemi), alcuni cantautori puri (Simone Cristicchi, Brunosi Sas e Lucio Corsi), una importante quota rap (i dissinganti Fedez e Tony Effe, ma anche Rocco Hunt ed Emis Killa), una quota over assicurata da due evergreen della musica italiana (Massimo Ranieri e Marcella Bella). Non mancano note R&B e jazz (con Serena Brancale e Joan Thiele). I palati più trasgressivi non rimarranno a bocca asciutta tra Achille Lauro e Rose Villain. Così come non mancano i trionfatori delle classifiche degli ultimi due anni, a partire da Tony Effe e Bresh. Ben quattro sono poi gli artisti che tornano dopo aver partecipato l’anno scorso: The Kolors, Clara, Irama e Rose Villain erano in gara anche nel 2024. Anche quest’anno Sanremo accoglie la vincitrice dell’ultima edizione di Amici, Sarah Toscano: era già successo con Angelina Mango che l’anno scorso si è aggiudicata anche la vittoria del Festival. Le quote di genere, vedono una predominanza di artisti uomini: 18 contro 10 big donne, oltre ai Coma_Cose che sono una coppia composta da un uomo e una donna. La sensazione è che Conti, da grande conoscitore del pubblico di Rai1 e del festival di Sanremo, abbia costruito un cast in grado di tenere insieme davanti alle serate del festival l’intera famiglia italiana: dal nipotino fan di Olly al nonno patito di Massimo Ranieri. (di Loredana Errico). I cantanti in gara

Ecco la lista: Achille Lauro, Gaia, Coma_Cose, Francesco Gabbani, Willie Peyote, Noemi, Rkomi, Modà, Rose Villain, Brunori Sas, Irama, Clara, Massimo Ranieri, Emis Killa, Sarah Toscano, Fedez, Simone Cristicchi, Joan Thiele, The Kolors, Bresh, Marcella Bella, Tony Effe, Elodie, Olly, Francesca Michielin, Lucio Corsi, Shablo (feat Guè, Joshua e Tormento), Serena Brancale, Rocco Hunt e Giorgia.

Le scelte di Carlo Conti

“Da questa sera riprenderò a dormire tranquillo, in queste settimane è stato veramente difficile. Devo ringraziare i cantanti e le case discografiche, i produttori e gli autori che mi hanno messo davvero in difficoltà. Abbiamo portato i protagonisti a 30, altri 10 avrebbero meritato di essere nella lista ma ho fatto una scelta. Mi scuso con tutti quelli che non sono in questo elenco, magari ci saranno nel 2026, chissà…”, dice Conti snocciolando i nomi.

“Credo sia un cast particolarmente variegato, poi saranno importanti le canzoni ovviamente. Ma gi dai nomi si capisce come sarà composto il bouquet di fiori sanremesi. Ci sono tanti sapori, in questo momento la musica italiana sta andando fortissimo grazie anche ai ragazzi che forse amano la musica italiana rispetto a quella straniera”, aggiunge il direttore artistico. “Ci sono nomi nuovi e conferme, soprattutto sarà importante sentire le canzoni. Mi auguro possano riempire le classifiche. Si canterà di tutto, si parlerà di tutto. E ci saranno tanti ospiti”, dice ancora. Una battuta sulla presenza all’Ariston di Fedez e Tony Effe, protagonisti di un dissing prolungato nei mesi scorsi: “Loro in un duo? No, sono ragazzi intelligenti. Canteranno e basta”.