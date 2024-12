Sangue a Genova, giovane interviene in difesa delle amiche: accoltellato in strada da uno straniero

Ci risiamo: ancora giovani che brandiscono e usano il coltello contro altri giovani. E da Londra a Roma, da Genova e Napoli, tutto il mondo è paese, e tutte le piazze cittadine un ring a cielo aperto dove la violenza giovanile munita di arma bianca dà libero sfogo alle pulsioni più infime… Partiamo da Genova, allora, dove un ragazzo di appena 18 anni è stato accoltellato la notte scorsa nel quartiere di Certosa al culmine di una lite in strada.

Genova, giovane accoltellato da un nordafricano per difendere una ragazza dalle violenze

Le tensioni si animano quando ancora non si è fatto giorno: sono appena passate le 5 del mattino quando nel campo visivo di due ragazzine entra l’inquietante sequenza di una loro coetanea strattonata e presa per i capelli da un ragazzo nordafricano, che – riferisce il sito di Rainews24, «lei ha raccontato essere il fidanzato». Il quale ì, però, non vuole evidentemente testimoni scomodi della scena e, meno che mai, possibili prove video girate a suo carico: così se la prende con le due malcapitate, minacciandole col coltello che guarda caso ha con sé.

La lite in strada, l’intervento delle ragazze e dei giovani in difesa delle amiche

Il contesto turbolento allarga così la scena a più protagonisti – e potenziali vittime – soprattutto nel momento in cui altri ragazzi, che assistono loro malgrado al possibile precipitare degli eventi, intervengono in difesa delle amiche. Un coraggio e una generosità puniti immediatamente a suon di fendenti, inferti a uno di loro che, intervenendo in difesa delle donne minacciate, lo straniero ha pensato di neutralizzare colpendo il giovane con alcune coltellate superficiali alla testa e a un gluteo.

Il giovane coraggioso accoltellato dal nordafricano che poi è subito fuggito: caccia all’uomo

A quel punto il caos si tinge di rosso sangue: il ragazzo ferito viene soccorso e ricoverato all’ospedale Villa Scassi in codice giallo. L’aggressore, nel frattempo, se la dà a gambe, fuggendo insieme alla fidanzata. Sul posto nel frattempo arrivano gli agenti delle volanti della polizia che in breve, tra rilievi, riscontri e testimonianze, ricostruiscono quanto accaduto. L’indagine per risalire e individuare l’aggressore è ora affidata alla squadra mobile.

Roma, rissa fuori dal fast food a Monterotondo: 18enne accoltellato alla gamba

Ma siccome, come dicevamo in apertura, tutto il mondo è paese, la capitale non poteva certo restare indietro… Così, la cronaca cittadina si aggiorna alla notizia di un 18enne accoltellato alla gamba al culmine di una rissa fra due bande di giovani scoppiata ieri sera fuori da un fast food di Monterotondo, a nord di Roma. Protagonisti tutti giovani della zona, di cui almeno cinque, tre minorenni e due maggiorenni, identificati dai carabinieri della compagnia Monterotondo. Sul posto anche il 118 che ha soccorso il ragazzo ferito: portato in ospedale, fortunatamente non sarebbe in gravi condizioni. (Nella foto di corredo al pezzo un’immagine generata da IA).