Rom abusivi aggrediscono l’inviata di “Fuori da coro” lanciandogli di tutto: “Via bastar***” (video)

Rom violenti e padroni delle case occupate. Ancora una volta a farne le spesse la troupe di “Fuori dal coro”. Nella puntata di mercoledì 11 dicembre, il conduttore Mario Giordano ha manbdado in onda un servizio-choc realizzato dalla sua inviata a Pisa. Qui, più precisamente a Ponsacco, piccolo comune della provincia, alcuni rom hanno aggredito l’inviata Viviana D’Introno, gettandole contro di tutto. Il lavoro della cronista era quello di documentare la situazione di tante abitazioni occupate abusivamente. La linea contro i “ladri di case” fa parte del dna della trasmissione che da sempre mette il dito di una pisga intollerabile. Ma l’accoglienza è stata a dir poco ostile.

Rom aggrediscono l’inviata di “Fuori dal coro”

“Pezzi di mer***”, urlava qualcuno dal balcone mentre c’era chi minacciava e chi tirava secchiate d’acqua alla troupe. Ma non solo acqua: lancio di patate e di bottiglie di vetro come se piovesse. Il tutto in un clima intimidatorio, al grdi di “Via, via, bastar***”. Nel video si ascoltano le grida furenti di una donna che poi a gettato alla D’Introno i sacchi dell’immondizia. Poi, per quanto assurdo possa sembrare, gli occupanti stessi hanno chiamato i carabinieri. “Lasciateci in pace. Noi abusivi? Queste sono cose nostre”, si è giustificata una signora residente nei palazzi. L’assurdo. La paura cresce e tra i residenti della zona che condividono questa battaglia alla situazione di illegalità c’è pure chi viene minacciato dai rom: una donna ha raccontato ai microfoni della trasmissione di Rete 4 di essere stata pedinata: “Ormai con queste battaglie, ci riconoscono. Due di loro mi hanno seguita al supermercato mentre altri due fuori. Ho dovuto aspettare la guardia giurata che mi accompagnasse”. Intanto gli animi si sono scaldati e i carabinieri hanno dovuto a stento trattenere alcuni giovani dell’edificio che volevano infierire sugli inviati.