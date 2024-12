“Report” tocca il fondo con lo sciacallaggio su Sangiuliano e sua moglie. Gli ascolti vanno giù

Il punto più basso sul caso Boccia-Sangiuliano si è toccato domenica con un servizio indegno di Report su Rai3. Il servizio strombazzato da giorni non conteneva nulla di utile sotto il profilo giudiziario. Solo uno sciacallaggio indegno verso l’ex ministro e soprttutto sua moglie. L’audio che Sigfrido Ranucci aveva presentatocome un ennesimo scoop altro non era che uno “sputtanamento” dei protagonisti. Stile rotocalco di infimo ordine. Questo lo stralcio di conversazione. Chiede lumi la signora Sangiuliano: “Io vorrei sapere il motivo per il quale me lo hai detto”. Risponde l’ex ministro: “Te l’ho detto perché non stavo bene con me stesso, perché ho sbagliato”. Replica lei: “Perché avevi paura che qualcuno me lo venisse a dire… no, volevo capire, cosa ti ha spinto? Perché sennò me l’avresti detto prima. Perché questa ti ha mandato a cagare, vorrei capire quale altro motivo”. Ammette lui: “Mi ha mandato a cagare, sì…”. E lo hiamano giornalismo d’inchiesta.

“Report” o dello sputtanamento tv

Si tratta di una telefonata tra marito e moglie che tocca una ferita dolorosa. Alla telefonata era presente la Boccia che pretendeva una “confessione” in piena regola… Lo sfregio ulteriore è che a realizzare il tutto siano stati giornalisti di Report che, dunque, sono colleghi sia di Sangiuliano che della consorte. Ora, che la più nota trasmissione d’inchiesta si abbassi a un livello del genere lascia sgomenti. Ci pensano i telespettatori a bocciare il programma: dopo il 14% di share raggiunto dalla prima puntata di ‘Report’, in onda il 27 ottobre su Rai 3, i nuovi audio dell’affaire Boccia-Sangiuliano al centro dell’appuntamento di domenica 8 dicembre, hanno totalizzato l’8,5% di share. Caso Boccia a parte, dalla seconda puntata di ‘Report’ alla penultima, in onda il primo dicembre, il programma mantiene un trend modesto costante che oscilla tra l’8 e il 9% di share.

“Report”, i telespettatori bocciano il programma, share modesto

Insomma, i telespettatori sono i primi a non poterne più di gossip forzati e irrispettosi, di falsi scoop fatti solo per ledere l’immagine. “Com’è possibile che la Rai mandi in onda una conversazione privata tra Sangiuliano e la moglie, che oltretutto tecnicamente sono due giornalisti Rai? Posso immaginare come la registrazione della conversazione sia arrivata al programma: ma non è illegale mandare in onda una conversazione che due persone hanno in casa loro se non autorizzati da una delle due? Com’è possibile che un programma faccia una cosa del genere e, se qualcuno osa obiettare, si parli di censura e altre enormità?”. Sottoscriviamo l’articolo al vetriolo che alla vidcenda dedica L’Inkiesta. E rispondiamo agli interrogativi.

I commenti

Come scrivemmo a proposito del servizio di Report contro la Liguria di centrodestra ad urne aperte, se la Rai avesse deciso di non mandarlo in onda si sarebbero aperte le cataratte della sinistra: censura, autoritarismo, democrazia a rischio, libertà di stampa negata. E l’immancabile accusa di TeleMeloni. Del resto, a leggere i commenti sulla pagna fb del programma è tutto molto chiaro anche a chi sta dall’altra parte del video: “Ranucci er fazioso, ma ancora con la Boccia? Ma facci vedere una bella inchiesta sulla Salis o sui centri sociali”. “Giornalismo d’inchiesta dal buco della serrattura”. Anche chi dice di essere estimatore di Report scrive: “A volte non comprendo davvero le vostre azioni, come in questo caso su Sangiuliano, perché infierire”. Già.

Gli ascolti

Tornando agli ascilti, Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso 2‘ su Rai 1 ha intanto vinto gli ascolti di prima serata di ieri, 9 dicembre, con 2.861.000 telespettatori e il 16,6% di share. Su Canale 5 la serie ‘Tradimento’ ha registrato 2.353.000 telespettatori con il 14,3% di share, mentre su Nove ‘Che tempo che fa’ ha sfiorato i 2 milioni di telespettatori (1.948.000) totalizzando il 10,1% di share. Su Italia 1 ‘Le Iene’ hanno registrato 1.200.000 telespettatori e l’8,8% di share. Poco sotto con l’8,4% ‘Report’, visto da 1.561.000. Su Rete 4 ‘Zona Bianca’ ha raggiunto 606.000 telespettatori e il 4,4% di share. Su Rai 2 ‘9-1-1 Lone Star’ 655.000 telespettatori con il 3,5% di share. Su La7 il film ‘L’uomo della pioggia’ ha registrato 351.000 telespettatori con il 2,1% di share. Su Tv8 il film ‘Twilight’ è stato visto da 269.000 telespettatori, totalizzando l’1,6% di share. Nella fascia access prime time, ‘Affari Tuoi’ su Rai 1 ha invece raggiunto 5.208.000 telespettatori con il 26,3% di share. Su Canale 5 ‘Paperissima Sprint’ ha ottenuto 2.632.000 telespettatori con il 13,2% di share. Su Italia 1 ‘N.C.I.S. Unità Anticrimine’ ha intrattenuto 1.334.000, totalizzando il 6,8% di share.