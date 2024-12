Rapporto Federproprietà-Censis, Pedrizzi: “Bene il Salva-Casa, danni al settore dalla Direttiva Green”

“Il terzo Rapporto Federproprietà–Censis conferma un trend di lungo periodo già richiamato nelle precedenti edizioni: un’erosione nel tempo del valore economico della casa che mina uno dei suoi requisiti costitutivi di componente essenziale dei patrimoni familiari trasferiti da una generazione all’altra”: è quanto ha dichiarato oggi Riccardo Pedrizzi, responsabile Economia e Finanze di Federproprietà, nel corso della presentazione, svoltasi il 13 dicembre scorso a Palazzo Giustiniani, a Roma, del III Rapporto Federproprieà-Censis, “Agenda 2024-2030. La transizione abitativa: la casa possibile”.

“Due sono i grandi temi hanno caratterizzato l’anno 2024: l’approvazione della Legge n.105/2024 detta “Salva Casa” e della Direttiva EPBD per l’efficientamento energetico edilizio della Ue. Aggiungerei anche l’introduzione dell’assicurazione per rischi catastrofali per le imprese che auspichiamo si possa estendere anche alla abitazioni private. – ha spiegato Pedrizzi – . Per quanto riguarda il Provvedimento Salva Case c’è da sottolineare che appare politicamente condivisibile è la svolta culturale che sarà realizzata perché il testo muta la stessa percezione degli abusi edilizi, assicurando la commerciabilità di tanti immobili fino ad ora pressoché invendibili. Dalle nuove regole il mercato riceverà un grande impulso. Per quanto riguarda la Direttiva Green, non votata dall’Italia e dall’Ungheria, si tratta di un testo più equilibrato rispetto al progetto del 2021, che divideva le case in classi energetiche e prevedeva sanzioni, ma resta un provvedimento che rappresenta sempre un grave danno soprattutto per i piccoli proprietari soprattutto. Viene richiesto un taglio del 16% dei consumi medi entro il 2030, del 20-22% entro il 2035; inoltre bisognerà non solo costruire edifici nuovi secondo le nuove norme, ma dovrà essere ristrutturato il 43% del patrimonio edilizio più energivoro. Si parla cioè di circa 5 milioni di edifici. Questo comporta che, per raggiungere i target fissati dall’Unione europea, bisognerà correre tanto e reperire tante risorse che al momento la direttiva non stanzia”,

Pedrizzi ha poi ragionato sul rapporto degli italiani con la casa, “un formidabile angolo visuale per intercettare trasformazioni strutturali profonde della società italiana”. “La casa certifica uno status, l’esito dell’impegno, del merito e della capacità di fare delle persone. Nel nostro Paese circa l’80% delle famiglie vive in un’abitazione di proprietà (percentuale molto elevata rispetto a quasi tutti gli altri Paesi europei). La casa è frutto del risparmio conseguito spesso con grandi sacrifici e rappresenta inoltre una protezione per il proprio futuro, che assicura la trasmissione intergenerazionale del patrimonio familiare ma anche l’idea di un rifugio, di uno spazio inattaccabile per la famiglia. Ecco perché il settore immobiliare deve ancora oggi rappresentare una priorità del governo e di tutti gli attori della vita sociale ed economica”, ha concluso Pedrizzi.