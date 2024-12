Rampini fa sbiancare Formigli: “Quando Musk finanziava Obama vi piaceva, ora è il genio del male?” (video)

“Quando Musk sosteneva e finanziava Obama e Hillary Clinton, andava benissimo ed era considerato un genio industriale. Quando è passato con Trump, è diventato il genio del male: tutto ciò che fa è sbagliato, anche nel campo spaziale. È utile ricordare che, quando il democratico John Kennedy vinse la sfida dell’allunaggio contro i russi, si affidò a un ingegnere nazista, il padre della NASA, che mandò gli americani nello spazio”.

perde il sorriso e si ammutolisce: sarà l’effetto delle luci in studio a La7 o delle frasi di Rampini, ma sembra anche sbiancare all’improvviso. Il plotone di esecuzione contro Musk, diventato amico di Giorgia Meloni e addirittura neo ministro di Donald Trump, viene disarmato in poche battute dal giornalista, considerato autorevole fino a quando ha fatto il corrispondente di Repubblica. Qualcuno maligna sui Social che, dopo questo intervento, che ha praticamente azzittito Formigli, Rampini verrà epurato dalla trasmissione di Piazza Pulita. Pensieri cattivi, ma con la sinistra, come diceva, “a pensare male si fa peccato ma di solo si azzecca”.