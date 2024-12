Quattro regali alternativi a Schlein e compagni: i doni di Natale di FdI social sono tutti da ridere

Strenna di Natale social di Fratelli d’Italia per gli esponenti di spicco del campo largo. Con tanto di doni scherzosi in una incontrovertibile chiave politica.

I doni? Low cost e decisamente irridenti e simbolici. Ad esempio, per la segretaria del Pd Elly Schlein, una bandiera tricolore. Ma c’è anche n “contratto di casa” per Ilaria Salis. Mentre per Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli due letture natalizie e istruttive. Un fantomatico manuale dal titolo “Le istruzioni per essere coerenti” al presidente del M5s. Va invece un volume vero e proprio, colpevolmente dimenticato nel tempo curato dallo storico francese Stephane Curtois dal titolo “Il libro nero del comunismo” ai due esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra, i compagni Bonelli e Fratoianni.

I ‘regali alla sinistra’ dell’account ufficiale Instagram di Fratelli d’Italia sono diventati rapidamente virali sui social. Fratelli d’Italia li ha rilanciati infatti attraverso quattro ‘card’.

L’Intelligenza artificiale rende fascinose Salis e Schlein

Nella prima si vede una versione fascinosa di Elly Schlein, creata infatti con l’intelligenza artificiale, che scarta un pacchetto con all’interno una bandiera tricolore, “per scoprire l’orgoglio italiano”, si legge nel bigliettino, firmato “con affetto, Fratelli d’Italia”.

A seguire spunta una incastica card dedicata l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis, sempre creata con l’Intelligenza artificiale, che tiene in mano un “contratto di casa”, con il timbro “Registered“. Segue appunto il fotomontaggio della strana coppia Bonelli e Fratoianni con il libro nero del Comunismo”.

A chiudere, c’è invece l’avvocato del popolo con un altro volume: “Istruzioni per essere coerenti”. Un’altra mazzata social dopo l’imbarazzante rivelazione giornalistica sui problemi fiscali della sua compagna Olivia Palladino. Una vicenda che ha reso particolarmente indigesto il panettone di Natale del presidente del Movimento 5 Stelle.

A corredo, i sarcastici auguri: “Sinistra, buon Natale da parte nostra”, che titolano il commento dell’account di Fratelli d’Italia alla campagna social.