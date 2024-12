Gli auguri di Putin a Capodanno: chi sono i “buoni” e i “cattivi”. Spunta un nome a sorpresa…

Per il terzo anno consecutivo, il presidente russo Vladimir Putin non ha inviato gli auguri di Capodanno al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e ai leader di altri importanti Paesi occidentali considerati ostili. Lo ha reso noto la Tass, ricordando che alla fine di dicembre di ogni anno Putin è solito congratularsi con i suoi colleghi stranieri per il Capodanno e il Natale. Ma a chi ha fatto gli auguri’, lo Zar? A Papa Francesco, per esempio, e non era affatto scontato dati i rapporti non buoni con i patriarchi ortodossi.

Putin fa gli auguri ai paesi “amici

Oggi il Cremlino ha pubblicato l’elenco dei leader che hanno ricevuto telegrammi di auguri dal presidente russo, e tra questi non figurano i leader di Regno Unito, Germania, Stati Uniti, Francia, Giappone e altri grandi Stati ostili alla Russia. In particolare, il presidente russo ha inviato i suoi saluti ai leader dei Paesi Brics, tra cui Brasile, India, Cina e Sudafrica, e di molti altri Paesi del sud e dell’est del mondo. Come nei due anni precedenti, nella lista non figurano o quasi i leader occidentali: gli unici messaggi inviati sono stati quelli al presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e al primo ministro dell’Ungheria, Viktor Orban, oltre al presidente della Turchia, Rece Tayyip Erdogan.

La pace in Ucraina? Peskov frena…

Cautela sul fronte bellico, invece. “È ovviamente prematuro parlare (…) di forze di pace”, ha osservato il 16 dicembre il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov. Gli europei temono un disimpegno degli Stati Uniti nel conflitto in Ucraina, o addirittura pressioni da parte di Washington per un accordo a scapito di Kiev, con il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca il 20 gennaio. Il neoeletto presidente americano ha chiesto un “cessate il fuoco immediato”, promettendo di poter ottenere un accordo di pace “in ventiquattro ore”, senza mai dettagliare il suo piano. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, da parte sua, ha affermato di volere maggiori consegne di armi e garanzie di sicurezza da parte dei suoi alleati occidentali prima di qualsiasi negoziato con Mosca.