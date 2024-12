Paura in volo: hostess cade dal portellone in Inghilterra, Boeing va fuori pista in Norvegia (video)

Due incidenti di volo hanno tenuto banco in queste ore per le modalità singolari e drammatiche in cui si sono verificate. Una hostess della compagnia Tui è caduta in Inghilterra dal portellone che era rimasto incredibilmente aperto. Nelle stesse ore, in Norvegia, un Boeing della Norwegian con 171 persone a bordo è finito fuori pista, fermandosi miracolosamente a pochi metri dal mare.

Lunedì 16 dicembre, alle 16:30 circa ora locale, l’hostess – che lavora per la compagnia di viaggi TUI – è rimasta ferita mentre l’aereo si preparava a partire dall’aeroporto di East Midlands (EMA), secondo la BBC. L’assistente di volo ha aperto la porta dell’aereo “aspettandosi che gli scalini fossero ancora attaccati”. L’aereo era ancora sulla pista d’atterraggio e stava per prepararsi per il decollo. La donna è invece caduta nel vuoto: la compagnia aerea non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni di salute della hostess né tantomeno sulla gravità delle ferite.

Terrore anche in Norvegia: il Boeing a pochi metri dalla catastrofe

Tragedia sfiorata anche in Norvegia, dove un Boeing 737-800 della Norwegian si è fermato miracolosamente a pochi metri dal mare dopo un’uscita di pista all’aeroporto di Molde, nel nord. Le operazioni di soccorso hanno permesso di mettere in salvo tutte le 171 persone a bordo, di cui 165 passeggeri e sei membri dell’equipaggio. Non si registrano feriti. L’aeroporto è stato chiuso dopo l’accaduto. ”La pista era liscia e c’è stata una forte raffica di vento”, ha spiegato l’addetta stampa della Norwegian.