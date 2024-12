Paura a Genova, entra in casa di una donna che dorme, s’infila nudo nel letto e tenta di violentarla: arrestato bengalese

Una notte di paura e violenza sferrata nel pieno del sonno, proprio quando si pensa di essere al riparo da ogni tipo di pericolo. E invece, è stato un risveglio nell’orrore, nel cuore di una paura che l’ha attanagliata fin nei gangli connettivali e paralizzata in quel letto che credeva fosse la tana, il nido, il rifugio lontano dalle insidie della strada. Sì, perché quando più era indifesa e ancora incosciente, preda del torpore del riposo notturno, una donna di 62 anni residente a Genova, nel quartiere di Albaro, all’improvviso si è ritrovata sotto le lenzuola uno sconosciuto: un bengalese 37enne che, dopo essersi denudato e infilato nel letto, ha tentato un approccio sessuale che gli è costato un arresto con l’accusa di violenza sessuale.

Notte di paura a Genova: bengalese entra in una casa e s’infila nel letto della donna che dorme

Succede tutto nel giro di rapidi, ma interminabili, istanti, nella notte genovese tra venerdì e sabato. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Volante della polizia, l’uomo sarebbe entrato nell’abitazione della donna utilizzando una chiave di riserva che la 62enne custodiva in un anfratto vicino alla porta d’ingresso. È probabile quindi che il bengalese avesse osservato i movimenti della sua vittima, sapendo dove prendere la chiave per entrare, quando accedere, e come evitare scomode presenze che avrebbero potuto interferire coi suoi piani…

La vittima si è ritrovata nella morsa dell’intruso ma riesce a reagire e a lanciare l’allarme

Una volta dentro, l’uomo non ha perso tempo: si è spogliato, rimanendo completamente nudo. Quindi si è infilato nel letto in cui la donna dormiva, tentando subito di assalirla sessualmente. Terrorizzata e sotto choc, la padrona di casa è riuscita comunque a reagire e a divincolarsi dalla morsa dello sconosciuta che si è ritrovata nel letto, e ha chiesto aiuto a una vicina di casa, che ha subito chiamato la polizia. All’arrivo degli agenti l’uomo si trovava, ancora nudo, nel giardino della donna. Mentre i suoi abiti abbandonati erano ancora in salotto.

Il bengalese arrestato per violazione di domicilio e violenza sessuale. E spuntano ben due precedenti analoghi…

Interrogata, la donna ha detto di non conoscere il suo aggressore. Non solo: ha anche specificato di non essere uscita di casa da venerdì pomeriggio. Dunque quello sconosciuto doverla averla notata e adocchiata prima. Forse un habituè del genere incursione notturna? Non è ancora chiaro. Fatto sta che il 37enne è finito in manette con l’accusa di violazione di domicilio e violenza sessuale. E intanto dagli accertamenti emerge che a suo carico c’erano già due precedenti specifici, uno del 2021 e l’ultimo dello scorso novembre…