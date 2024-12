Nuova bufera su Report per i “dossier” di Equalize. Il giornalista Mottola nega e annuncia querela

Nuova bufera su “Report”, dopo un articolo pubblicato oggi su Il Giornale che riporta le parole di uno dei due testimoni arrestati per spionaggio illegale nel caso della società investigativa Equalize, ora sotto inchiesta dalla procura di Milano. Nunzio Calamucci, hacker ed ex collaboratore del poliziotto Carmine Gallo ora in prigione, avrebbe ammesso di aver scambiato con la trasmissione diretta da Sigfrido Ranucci alcuni dossier e che quest’ultima avrebbe accettato senza farsi troppe domande sulla provenienza. Giorgio Mottola, inviato di Report, figura nei nomi delle relazioni di “mutuo scambio” intraprese con Equalize e consegnate da Calamucci durante l’interrogatorio di mercoledì scorso con il pm Francesco De Tommasi e dal sostituto procuratore nazionale Antimafia Antonello Ardituro. Il giornalista ha provato a difendersi dicendo che “è completamente falso quanto avrebbe dichiarato Calamucci, secondo Il Giornale, nel corso di un colloquio con i magistrati”.

Calamucci: “Ho passato sottobanco materiale alla redazione di Report”. Poi fa il nome di Mottola

“Ho passato sottobanco materiale alla redazione di Report” avrebbe detto Calamucci secondo Il Giornale. Nell’articolo emerge come questa sia “una accusa pesante, perché Mottola in quel momento non aveva davanti una fonte istituzionale ma un privato, che come unico valore aggiunto nelle informazioni che gli passava poteva avere solo materiale acquisito illegalmente”. Ma non è finita qua, in quanto Calamucci avrebbe anche detto di aver fornito informazioni riservate a Report in cambio di alcune informazioni ad Equalize, che l’agenzia utilizzava per assemblare documenti da fornire ai propri clienti. Mottola ha cercato di smentirlo dicendo di non aver mai ricevuto ” alcuna informazione né da lui, né da alcun altro dipendente o collaboratore della società Equalize”.

Mottola su Report tenta la difesa contro Calamucci e Il Giornale: “ricostruzione completamente falsa”

“Ciò che non stupisce è vedere una ricostruzione completamente falsa, su cui nessuno ha chiesto una mia dichiarazione, pubblicata proprio su Il Giornale diretto da Alessandro Sallusti, coinvolto con la D1 immobiliare nelle vicende del fallimento delle società di Daniela Santanchè, di cui mi sono occupato con un’inchiesta trasmessa appena due settimane fa su Report”, ha detto Giorgio Mottola, per poi avvertire che “una volta acquisito il verbale di Calamucci, mi riservo di sporgere denuncia nei confronti dei responsabili”.

Bignami, FdI: “La Rai faccia luce sulle parole di Calamucci”

“L’inchiesta Equalize si sta rivelando sempre più preoccupante e chiediamo alla Rai e ai servizi competenti di fare luce sulle dichiarazioni rilasciate da Calamucci, braccio destro dell’ex ispettore Carmine Gallo, oggi in carcere”, ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Galeazzo Bignami e auspicando “che tutto ciò non trovi corrispondenza nella realtà” dato che “qualora le dichiarazioni di Calamucci si rivelassero vere, saremmo davanti a una circostanza che mette in pericolo la sicurezza della nazione“. Il deputato di FdI ha quindi richiesto al Cda della Rai “di avviare un’indagine interna per valutare la sussistenza di questi presunti rapporti annunciati da Calamucci e alla Procura di non sottovalutare questi aspetti”.

Gardini, FdI: “Le rivelazioni pongono interrogativi gravissimi”

“Le rivelazioni emerse dall’inchiesta Equalize pongono interrogativi gravissimi sul ruolo di alcuni programmi della Rai e sul possibile utilizzo improprio del servizio pubblico”, ha detto il vicecapogruppo alla Camera Elisabetta Gardini, specificando che in questo caso “si parla di dossier ottenuti illegalmente e utilizzati per costruire inchieste giornalistiche, ma anche di informazioni riservate passate direttamente alla trasmissione dalle agenzie di dossieraggio”. Inoltre, l’esponente di FdI ha spiegato che “L’idea che un programma della Rai possa essere parte attiva di un sistema di manipolazione delle informazioni e di spionaggio illecito è inaccettabile e richiede verifiche immediate“.

Gasparri, Fi: “Inquietante sapere che Calamucci abbia parlato di Report”

“È inquietante e desta sconcerto apprendere che, nel corso dell’interrogatorio, Calamucci di sua iniziativa abbia parlato della trasmissione di Ranucci Report, dichiarando di aver passato sottobanco materiale alla redazione e di aver avuto contatti diretti con il giornalista Giorgio Mottola, uno degli inviati della trasmissione”, ha detto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, chiedendo di sapere “se i vertici Rai siano a conoscenza di quanto riportato in premessa e come valutino la inquietante vicenda che rende palese un pericoloso intreccio tra l’attività di dossieraggio e un programma condotto su una rete televisiva pubblica con metodi oscuri e illegali“.