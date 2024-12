Non solo Stellantis, Elkann: “Mia madre era una donna violenta, Lapo ne ha sofferto più di tutti”

Più che una madre, una matrigna. John Elkann torna a parlare del tormentato e difficilissimo rapporto con la madre Margherita, figlia di Marella e Gianni Agnelli, sorella di Edoardo. Dopo l’intervista a un quotidiano la scorsa estate, questa volta il presidente di Stellantis lo fa con il settimanale Le Point. Un reportage di 13 pagine dal titolo ‘Nel mondo segreto di John Elkann’ realizzato nel corso di diversi mesi. Vengono ripercorse le tappe della carriera di Elkann fino all’attualitàm che in queste settimane lo ritrae alle prese con il macigno del caso Stellantis, la crisi dell’automotive e il braccio di ferro con il governo. L’articolo dedica ampio spazio alla vicenda dell’eredità Agnelli, che dura da 20 anni, ed emergono nuovi dettagli sui tentativi, inutili, di conciliazione compiuti da John Elkann.

John Elkann si confessa: mia madre una donna violenta

Nessuno sconto nei confronti della madre. “Una persona naturalmente violenta, intrisa di risentimento. Ha denigrato nostro padre. Con lei il dialogo è impossibile. Di fronte a questa incapacità precipita nella violenza, verbale e fisica. Non sopporta di non avere ragione. La minima opposizione finiva con una punizione. La situazione è peggiorata con la sua nuova vita: avere questi tre figli da un precedente matrimonio era un problema” Alla domanda: “Si trattava di schiaffi?” Elkann risponde: “Di più. Più di tutti, è stato Lapo a subire”.

“La minima opposizione finiva con una punizione”

Il numero uno di Stellantis racconta di aver “moltiplicato i tentativi nella speranza di ritrovare la pace, l’ultimo dopo il decesso di mia nonna. Ho fatto visita a mia madre”. Tanti gli aneddoti che i fratelli Elkann rievocano sul comportamento della madre, sugli anni in cui Margherita cercava di convertire i figli alla religione ortodossa. Elkann ne ricorda il fanatismo religioso e il bigottismo. “Voleva farci aderire all’universo ortodosso di suo marito e imporcelo, in un certo senso, perché lui ci accettasse. Invano”. La sorella Ginevra aggiunge: “mia madre era una donna dai nervi fragili”. Poi, sul rapporto della madre con il fratello John, prosegue “nel momento in cui lui aveva più bisogno di lei, quando si è ritrovato solo con Fiat, lei gli ha voltato le spalle”.