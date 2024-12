Nicola Pietrangeli operato all’anca per una caduta. Con i medici parla di Sinner: un’ossessione

Una brutta caduta domestica, tanta paura, poi notizie rassicuranti. Nicola Pietrangeli è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di riduzione e sintesi di una frattura all’anca. L’operazione, stata condotta dal professor Giulio Maccauro, ordinario di Malattie dell’Apparato Locomotore dell’Università Cattolica di Roma, è riuscita perfettamente e il 91enne icona del tennis nazionale può iniziare il percorso post operatorio. Il programma prevede una degenza di qualche giorno in reparto di Ortopedia e Traumatologia e la successiva riabilitazione. Fonti interne al Gemelli hanno riferito che le sue condizioni fisiche sono già migliorate, come dimostrano le sue conversazioni. Anche la Fitp (Federazione italiana tennis e padel) ha rilasciato una nota dove spiega che “Nicola sta bene, l’umore è alto. Nei prossimi giorni inizierà la riabilitazione. A Nicola, simbolo del tennis italiano, va il nostro abbraccio e il più grande in bocca al lupo”.

Paura per Pietrangeli, operato all’anca

Ha una tempra eccezionale. È vigile e brillante, malgrado l’inevitabile dolore Pietrangeli non ha resistito alla tentazione di parlare del suo sport preferito: Janik Sinner. Il campione di tennis degli anni d’oro ha parlato con i medici che lo hanno operato all’anca destra del tennista altoatesino. Un tarlo fisso nella mente di Nicola Pietrangeli. Ed è stato proprio questa la testimonianza del miglioramento delle sue condizioni. Il fatto che Pietrangeli, secondo quanto riporta l’Adnkronos, abbia già discusso con i medici dello staff sulle qualità dei tennisti italiani, da Sinner a Berrettini.

Con i medici parla di Sinner e Berrettini

Non è la prima volta che il tennista nato a Tunisi parla di Jannik, come aveva fatto a fine novembre ospite su Rai3 di “Splendida Cornice”, trasmissione condotta da Geppi Cucciari. “Volevo dire che Sinner è il miglior tennista italiano di tutti i tempi, e forse pure austriaco”, è stata la frecciatina di Pietrangeli. Che nel suo messaggio ha scherzosamente attaccato, come molte altre voltae anche Adriano Panatta. “Ha avuto il vantaggio di avere più donne di me”, ha detto. Poi la battuta sul trionfo del 1976 in Coppa Davis: “L’abbiamo vinta per c…, i cileni cercavano di rimontare ma era finito l’affitto del campo che avevamo prenotato”. riabilitazione.