Miracolo di Natale: precipita un aereo con 70 persone in Kazakihstan, 25 sopravvissuti (video)

Potrebbero essere 25 i passeggeri sopravvissuti allo schianto – avvenuto questa mattina – dell’Embraer 190 dell’Azerbaijan Airlines in volo da Baku a Grozny e precipitato a poca distanza della città kazakha di Aktau mentre cercava di effettuare un atterraggio di emergenza. Lo riferiscono media locali mentre il presidente Kassym-Jomart Tokayev ha annunciato una commissione di inchiesta che sarà guidata dal vice premier Kanat Bozumbayev, che sarebbe già diretto verso Aktau.

Il ministero kazakho delle Situazioni di Emergenza ha inviato 52 addetti e undici unità di soccorso sul luogo dell’incidente. A bordo del velivolo c’erano 62 passeggeri e 5 membri di equipaggio. Ventidue sopravvissuti sono stati immediatamente portati in ospedale, secondo quanto scritto su Telegram dal Ministero.

Precipita aereo, ipotesi di scontro con uno stormo di uccelli

Il volo dell’Azerbaigian Airlines – secondo alcune ipotesi – sarebbe caduto a causa di una collisione con uno stormo di uccelli. Lo scrive Sputnik Azerbaigian, citando la compagnia aerea. L’aereo stava volando da Baku a Grozny, ma dopo una collisione con uno stormo di uccelli, il comandante avrebbe deciso di recarsi in un aeroporto alternativo, scegliendo Aktau, in Kazakistan, come luogo di atterraggio. Ma l’atterraggio non è riuscito e l’aereo si è schiantato al suolo intorno alle 9,30 ora di Mosca, le 7,30 in Italia. Al momento sono stati ritrovati i corpi di quattro vittime. Dopo l’incidente, il presidente azero Aliyev ha deciso di tornare a Baku dal vertice informale della CSI, che si sta svolgendo nella regione di Leningrado, in Russia. Sul luogo dell’incidente stanno lavorando 150 persone e 45 mezzi, scrive la Tass. La compagnia Azerbaigian Airlines ha pubblicato l’elenco dei passeggeri che erano a bordo dell’aereo.

