Meloni si commuove davanti ai soldati italiani in Lituania: “I vostri figli sono lontani ma fieri di voi” (video)

Al momento del saluto, c’è scappata la lacrima. “E alla fine, pure oggi…”, ha sdrammatizzato la premier Meloni portandosi le mani sul viso, al termine di in breve discorso rivolto ai soldati italiani impegnati in missione, a protezione delle Repubbliche Baltiche, in Lituania, dopo la trasferta in Lapponia e le considerazioni, non ottimistiche, sulla minaccia russa. “Non vedrete i vostri figli che scartano i regali a Natale, ma l’Italia anche per questo vi è riconoscente e sono sicura che anche i vostri figli sapranno essere adeguatamente fieri di voi come lo è l’Italia intera”, ha detto Meloni, concludendo il suo intervento davanti ai militari italiani impegnati nella missione Nato in Lituania. Poi il momento di commozione.

Meloni dai soldati in Lituania: il discorso e il video

La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, era giunta in mattinata alla base aerea di Šiauliai, in Lituania, per far visita al contingente militare italiano impegnato nella missione Nato Baltic Air Policing, a salvaguardia dello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche. Ad accoglierla, il Comandante della Task Force Air 36th Wing Baltic Thunder II, colonnello Roberto Massarotto. In video collegamento erano presenti anche i contingenti nazionali impegnati in missioni all’estero in Asia, Medio Oriente, Africa, Balcani, Paesi Baltici, Est Europa, Stati Uniti, Mar Mediterraneo e Mar Rosso.

“Sono qui per portarvi gli auguri della Nazione, come mi piace fare ogni anno, e per portarvi la riconoscenza del popolo italiano. Sono di ritorno dalla Finlandia verso casa. In Italia la gran parte delle persone è impegnata a organizzare il pranzo di Natale o a comprare gli ultimi regali e tutti si preparano a riabbracciare le proprie famiglie. Voi non lo farete, so che vi pesa, ma forse vi peserebbe di più sapere che non state facendo il vostro lavoro per garantire sicurezza e serenità alle vostre famiglie”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, salutando alla base aerea di Siauliai, in Lituania, il contingente militare italiano impegnato nella missione Nato Baltic Air Policing.

“Siccome la patria è una madre, e non è un caso che la chiamiamo madre patria, quella madre vuole essere da voi e dirvi buon Natale, dirvi grazie e dirvi che apprezza e riconosce gli straordinari sacrifici che fate”, ha proseguito la premier.