Meloni riceve Fitto a Palazzo Chigi: l’Italia in campo per le prossime sfide europee

Giornata impegnativa per Raffaele Fitto, fresco di nomina a vicepresidente esecutivo della Commissione europea. Un traguardo storico per l’Italia che ha vinto il lungo braccio di ferro con i socialisti europei che non hanno rinunciato alla pregiudiziale ideologica contro l’esponente di Ecr. Doppio appuntamento per Fitto, prima al Colle e poi a Palazzo Chigi. Il nuovo vicepresidente Ue con deleghe pesanti e strategiche alle Riforme e alla Coesione ha incontrato in mattinata il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Una visita di cortesia sulla quale non è trapelato nulla.

Mattarella riceve Fitto al Quirinale

Nel mezzo delle trattative europee sui nomi della nuova dirigenza Ue l’inquilino del Colle aveva blindato Fitto con un endorsement inequivocabile. Il 14 novembre, nelle ore di massimo strappo sulle nomine in Europa con i veti incrociati dei partiti a sostengo di von der Leyen, Mattarella aveva ricevuto Fitto formulandogli gli auguri per l’affidamento dell’incarico, “così importante per l’Italia”. Un messaggio chiaro per dire che l’ex ministro per le riforme e il Pnrr non era solo il candidato del governo Meloni ma rappresenta gli interessi dell’Italia intera.

Faccia a faccia con Meloni a Palazzo Chigi

Nel pomeriggio Fitto ha incontrato a Palazzo Chigi la premier Giorgia Meloni. È la prima volta – ricorda in una nota del governo – che Meloni lo incontra nelle nuove funzioni di vicepresidente della Commissione europea. Sul tavolo del faccia a faccia le sfide future della Commissione europea, “a partire dalla realizzazione delle riforme e degli investimenti di lunga durata che contribuiscano a rafforzare la crescita europea”, si legge nel comunicato. La premier, prosegue Palazzo Chigi, “ha assicurato il contributo pragmatico dell’Italia al lavoro che la Commissione dovrà svolgere per i prossimi cinque anni”.

L’Ue ha bisogno di persone determinate e con una visione

Nel giorno del congedo di Fitto dal governo, con la partecipazione all’ultimo consiglio dei ministri, Meloni lo aveva ringraziato per “l’eccellente lavoro svolto”, assicurando che l’azione del governo “proseguirà senza soluzione di continuità, Lo faremo con lo stesso rigore, con la stessa passione e con lo stesso spirito di abnegazione del ministro Raffaele Fitto”, ha detto Meloni. “Si è adoperato, insieme al governo, per raggiungere gli eccellenti risultati che hanno portato l’Italia tutta ad essere considerata un esempio in Europa nell’attuazione del Pnrr. Siamo sicuri che queste sue doti da ministro estremamente efficace potranno rafforzare l’Unione europea che ha bisogno di persone determinate e che abbiano una visione”.