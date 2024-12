Meloni riceve Abu Mazen: “Impegno massimo per Gaza, Palestina e Israele devono coesistere”

Bilaterale a Palazzo Chigi tra la premier Giorgia Meloni e il presidente dell’Autorità palestinese Abu Mazen, in visita a Roma. Accolto dal picchetto d’onore. l’ospite è stato ricevuto dalla presidente del Consiglio per un faccia a faccia dedicato principalmente alla drammatica situazione della Striscia di Gaza. Nel ribadire il pieno sostegno all’azione dei mediatori per la cessazione delle ostilità a Gaza e il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas, riferisce Palazzo Chigi, “la premier ha valorizzato il forte impegno del governo italiano in tutti i settori, incluso quello dell’assistenza fornita alla popolazione civile della Striscia, con particolare riferimento all’iniziativa “Food for Gaza”.

Incontro Meloni-Abu Mazen, al lavoro per la soluzione dei due Stati

In questo quadro Meloni – prosegue la nota di Palazzo Chigi – ha ribadito l’impegno dell’Italia a lavorare ad una soluzione politica duratura, basata sulla prospettiva dei due Stati. In cui Israele e Palestina co-esistano fianco a fianco in pace, con sicurezza per entrambi. La premier ha confermato nuovamente la volontà del governo di svolgere un ruolo di primo piano nella stabilizzazione e nella ricostruzione della Striscia e di sostenere il processo di riforma e rafforzamento delle Istituzioni palestinesi. In mattinata Abu Mazen è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella. Al termine del colloquio ha ringraziato l’Italia, “sentiamo amicizia e calore, e apprezziamo il sostegno reale dell’Italia al popolo palestinese”, ha detto. Il capo dello Stato ha ricordato la “spirale inaccettabile di violenza su Gaza che ha colpito i civili, donne e bambini. Ci impegniamo per un reale e definitivo cessate il fuoco e per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas. Ci auguriamo che la soluzione due Stati due popoli sia immediata. Senza questa prospettiva ci saranno sempre esplosioni di violenze”.

L’impegno di Mattarella: dopo il cessate il fuoco l’Anp avrà un ruolo centrale

Una volta che ci sarà il cessate il fuoco a Gaza, Mattarella ha assicurato che l’autorità palestinese dovrà avere un ruolo centrale. Abu Mazen ha confermato la distanza siderale da Hamas. “Ciò che è avvenuto il 7 ottobre è disumano e inaccettabile. Non siamo per la violenza e abbiamo chiesto ad Hamas la liberazione degli ostaggi”, ha detto il presidente palestinese. “Una volta che sarà avviata la soluzione dei due Stati e due popoli – ha aggiunto – chiederò ai paesi arabi e mussulmani di riconoscere lo Stato di Israele”. Identica la posizione sul terremoto siriano: Mattarella e Abu Mazen hanno espressoun giudizio comune sul regime di Assad, “totalitario e crudele”.

Incontro a Palazzo Chigi con il premier argentino Milei

In serata la premier Meloni ha ricevuto il presidente argentino Javier Milei che presto avrà la cittadinanza italiana grazie al principio dello ius sanguinis, che riconosce il diritto di cittadinanza in base alla discendenza familiare. L’annuncio ufficiale è atteso per domani ad Atreju, la kermesse di FdI al Circo Massimo, dove è atteso il leader argentino. Milei rivendica da sempre un buon rapporto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha fatto sapere di “essersi impegnata personalmente per accelerare le pratiche”.