Meloni e il bacio appassionato a Musk a Notre Dame: tutto falso. E’ l’ennesimo “fake” realizzato con AI

L’ennesimo video fake su Giorgia Meloni stavolta porta la firma dell’Intelligenza artificiale, la cosiddetta “AI”, che però per la sua capacità di riprodurre la falsità in modo verosimile finisce per diventare pane per i denti dei “creduloni” (o degli haters) del web. L’ultimo gossip “fake” riguarda la fantomatica “relazione romantica” tra il magnate Elon Musk e la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni, con un video che sembra tratto da un film d’amore: i due protagonisti in abito di gala per la cerimonia di riapertura di Notre Dame a Parigi si baciano appassionatamente.

Il video di Meloni e del bacio (mai dato) a Musk

Le immagini, diventate subito virali sul web e riproposte dal sito de “La 7”, sono state però realizzate con l’intelligenza artificiale. Solo che non è specificato in modo chiaro e il video si sta diffondendo come se fosse vero. Gli sguardi complici al Global Citizen Awards di New York avevano scatenato le fantasie e la “ship”, come si direbbe in gergo televisivo. Il Ceo di Tesla ha, persino, smentito le voci di un flirt con la presidente. I due si sono solo scambiati messaggi di stima reciproca, niente di più. Sui social, però, la speranza è l’ultima a morire. Così, dopo il nuovo incontro alla cerimonia di riapertura di Notre-Dame a Parigi, è scattato il momento intimo. Un bacio a favore di telecamera che è palesemente fake. La clip è diventata subito virale. Già a fine settembre, il patron di X era intervenuto sul suo social per smentire qualsiasi allusione a una relazione romantica con la Meloni: “Non c’è assolutamente nessuna relazione con la premier”.