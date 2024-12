Mauro Corona: togliendo le multe ai no vax il governo fa la cosa giusta. E Berlinguer “sbianca” (video)

Mauro Corona senza freni a È sempre Carta Bianca su Rete 4 spiazzando Bianca Berlinguer che si aspettava una narrazione diversa sulle multe tolte a chi non si era vaccinato contro il Covid. “Non è che non mi sembri una cosa giusta questa – premette lo scrittore montanaro con la sua prosa icastica – Mi sembrava una cosa ingiusta multare coloro che non volevano farsi il vaccino. Questa era un’imposizione dittatoriale e quindi fanno bene a non pagarla”.

“Io mi auguro che le nefandezze perpetrate durante il Covid, con le medicine, con i vaccini, con le mascherine, spero che venga veramente messa in luce tutte le nefandezze che sono state fatte con la scusa del Covid”, precisa Corona sotto gli occhi dell’attonita conduttrice di Rete 4.

Mauro Corona: le ingiustizie sono state fatte da chi c’era prima

“Lo stop alle multe per i no vax è giusto. Siamo stati un po’ in una mini-dittatura della salute”, dice quindi Mauro Corona dal collegamento nel suo eremo di montagna. “Prima avevo 110 e lode di salute come una laurea in lode. Adesso ne ho 90 e ne spiegherò anche i postumi che m’ha lasciato questo disgraziato vaccino al quale m’hanno obbligato”, tuona lo scrittore. “Magari perché in qualche anno è invecchiato un pochetto”, taglia corto la Berlinguer.



L’intervento di Mauro Corona ha fatto rapidamente il giro sulle bacheche dei no vax e ha fatto riscuotere un ottimo successo di ascolti alla Berlinguer: la puntata di ieri di “È sempre Cartabianca” ha registrato il 5.1% di share e 736.000 spettatori, con picchi di 1.115.000 spettatori.