Manovra promossa dall’Ocse: meglio di Francia e Germania. FdI: l’Italia corre grazie al governo

Il Pil dell’Italia dovrebbe attestarsi allo 0,5% nel 2024, per poi crescere allo 0,9% nel 2025 e all’1,2% nel 2026: è quanto emerge dalle Prospettive economiche dell’Ocse che promuove la nostra economia. In Italia dovrebbe esserci una crescita dell’1% l’anno prossimo e dell’1,2% l’anno successivo”, ha dichiarato il capoeconomista, Alvaro Pereira, aggiungendo che nella Penisola le cose stanno andando ”piuttosto bene in diversi settori, in particolare il turismo. Ci sono investimenti importanti realizzati grazie al fondo di resilienza e credo che questo aiuterà”.

Per lui, anche “i consumi dovrebbero ripartire e pensiamo che l’Italia continuerà a beneficiare di una crescita in aumento nei prossimi anni”. Nel bollettino Ocse, il Pil dell’Italia viene stimato allo 0,9% nel 2025 e all’1,2% nel 2026, in lieve calo rispetto alle prospettive di due mesi fa, quando le percentuali erano rispettivamente dello 0,8% e dell’1,1%. Taglio più drastico per le altre due principali economie della zona euro. Francia e Germania dovrebbero registrare rispettivamente un Pil a +0,9% e a +0,7% il prossimo anno, in frenata di 0,3 punti rispetto alle stime di fine estate.

“Continuano le buone notizie per l’economia italiana – commenta il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan – L’Ocse promuove la legge di Bilancio varata dal governo Meloni, che grazie al taglio strutturale del cuneo fiscale garantirà più soldi in busta paga ai lavoratori, sostenendo così i consumi e allo stesso tempo facilitando le assunzioni delle imprese. Un’ulteriore spinta all’occupazione che, come ha attestato l’Istat qualche giorno fa, continua a macinare record. Ma quello che ci rende ancora più orgogliosi sono le previsioni di crescita del Pil, che per l’Ocse è superiore sia a quello di Francia e di Germania. Con Fratelli d’Italia i disastri del Pd e del M5S sono alle spalle, gli sprechi e il clientelismo è finito, così come avevamo promesso agli italiani”.

Bignami: dall’Ocse sull’Italia dati inconfutabili

Soddisfazione viene espressa anche da Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Dati inconfutabili che danno lo spread ai minimi da tre anni. Incassiamo, inoltre, il placet da parte dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo sulla manovra finanziaria, che permette di guardare con fiducia ai nostri conti e al rilancio economico ed occupazionale del nostro Paese. E questo grazie a politiche lungimiranti messe in campo dal governo Meloni che guarda a famiglie, imprese e lavoratori”.

“Dopo i dati di ottobre diffusi dall’Istat – ricorda Bignami – con l’occupazione in salita e il tasso di disoccupazione che scende, questo governo è incoraggiato a proseguire con determinazione il lavoro sino ad oggi condotto, per guardare con sempre maggiore ottimismo alla stabilità della nostra nazione. Alla sinistra che sperava nella debacle – conclude il capogruppo FdI – rispondiamo con i fatti”.

Montaruli: promossa la manovra finanziaria

“Non solo l’Ocse riconosce la bontà di una manovra finanziaria che guarda al bene di famiglie, imprese e lavoratori – evidenzia Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera – ma con fiducia prospetta il pil 2025 più alto di quello di Francia e Germania. Con lo spread ai minimi da tre anni, l’occupazione che sale, la disoccupazione che scende, non possiamo che essere ottimisti sul futuro economico del nostro Paese e rispondere con i fatti alle critiche poco costruttive di una sinistra allo sbando”.

“Significativa – sottolinea la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli – è la promozione di fatto della manovra e il riconoscimento che la nostra economia ha i presupposti per controbilanciare i contraccolpi di eventuali mutamenti esterni sul piano del commercio globale. Tutto questo è il risultato di una politica economica condotta con serietà, su iniziativa del Presidente Meloni e del Ministro Giorgetti, che da un lato ha tutelato la messa in sicurezza dei conti pubblici, dall’altro invece non ha rinunciato a percorrere la strada dello sviluppo”.