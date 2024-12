Manovra, il governo chiede la fiducia: domani il via libera con diretta tv dalle 11 sulla Rai

Il governo ha posto la questione di fiducia al Senato sulla manovra, come ha annunciato Luca Ciriani, ministro dei Rapporti con il Parlamento, in aula a palazzo Madama. Poco prima della richiesta della fiducia da parte del ministro Ciriani, il Senato ha approvato le tabelle del bilancio. Le dichiarazioni di voto sono previste a partire da domani alle 11 con diretta tv sulla Rai e il voto finale sarà entro l’ora di pranzo.

Manovra, Giorgetti: “Abbiamo fatto il possibile con i soldi che abbiamo”

“Siamo miopi ma non presbiti. Abbiamo deciso di mettere tutte le risorse disponibili a favore di tutti quei lavoratori dipendenti di reddito medio basso che la sinistra e il sindacato dovrebbero sostenere. Abbiamo favorito coloro che guadagnano meno di 40mila euro lordi all’anno. Abbiamo sbagliato? Io penso che abbiamo fatto una cosa sacrosanta”, ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nelle repliche agli interventi in aula del Senato durante la discussione generale sulla legge di Bilancio. “L’anno scorso, di questi tempi, l’opposizione si beffeggiava del governo dicendo che sarebbe stato impossibile ripetere” il taglio del cuneo fiscale “che invece abbiamo replicato e reso strutturale”, ha aggiunto Giorgetti.

“E’ stato richiamato più volte dalle opposizioni, quasi fosse da censurare, l’atteggiamento di prudenza che il governo ha adottato nella redazione di questa legge di bilancio. Io rivendico come un valore questa prudenza”. Con “90 miliardi di euro di interessi passivi“, ha proseguito, “non ci possiamo permettere di essere né temerari, né avventati né sconsiderati e questo atteggiamento ha premiato con la riduzione dello spread e speriamo si consolidi quella dei tassi di interesse”, ha detto ancora Giorgetti. Un rammarico? “Avrei voluto fare di più per la famiglia e per figli”.

“Perché – ha detto ancora – in tutto questo dibattito sulla crescita che c’è e non c’è, vorrei ricordare che la crescita del Pil per un Paese in decrescita demografica è qualcosa di imbarazzante. Se andate a vedere il Pil pro-capite per gli italiani continua a incrementarsi rispetto agli altri Paesi europei. Il problema è che un Paese dove non nascono più bambini e che invecchia è un Paese che non ha futuro, altro che visione”, ha concluso il ministro Giorgetti.