L’intervista. Alexandre de Galzain: “Macron è sotto scacco, ora opterà per un governo fantoccio”

Il breve regno di Michel Barnier si chiude con un tonfo storico. Gli artefici della sua caduta, dal Nouveau front populaire al Rassemblement national, esultano come dopo una vittoria epocale, mentre i macronisti e i moderati della destra restano attoniti, smarriti da un colpo tanto inaspettato quanto devastante. Mercoledì 4 dicembre, l’Assemblea Nazionale ha pronunciato una condanna politica senza appello: 331 voti a favore della mozione di censura, un evento rarissimo nella storia della Quinta Repubblica.

Barnier entra così nel triste primato di guidare il governo più effimero di Francia, caduto ancor prima di compiere tre mesi. Non accadeva dal lontano 1962, quando l’architettura istituzionale gollista, apparentemente inespugnabile, fu scossa per la prima volta. Oggi, la sensazione è che la dissoluzione fallita di Emmanuel Macron, avventata e prematura, abbia scatenato un effetto domino che sta travolgendo ogni equilibrio, innescando una crisi politica senza fine.

Per approfondire le implicazioni di questo terremoto istituzionale e cosa si prospetta all’Orizzonte, abbiamo intervistato Alexandre de Galzain, caporedattore di Frontières Media ed esperto delle intricate dinamiche parlamentari francesi.

Cosa accadrà ora che il governo Barnier è stato sfiduciato? Quali scenari si delineano per l’Eliseo e l’Assemblea Nazionale?

«Il sistema politico francese impedisce a Emmanuel Macron di sciogliere nuovamente l’Assemblea prima di giugno prossimo. Pertanto, è improbabile assistere a sconvolgimenti legislativi prima di quella data. Tuttavia, il presidente è obbligato, almeno politicamente, a nominare un nuovo governo. Sarà proprio su questo punto che emergeranno i primi cambiamenti».

La mozione di sfiducia segna l’inizio della fine per Emmanuel Macron? La sua presidenza è destinata a implodere prima della scadenza naturale?

«La situazione appare ormai insostenibile per Emmanuel Macron, e il suo evidente disinteresse per le vicende della politica nazionale ne è una prova tangibile. Sul piano costituzionale, il presidente potrebbe teoricamente mantenere la propria posizione, ma a quale costo? La mancanza di risultati concreti rischia di rendere la sua presidenza sempre più marginale».

Marine Le Pen, ormai padrona del gioco politico, sta spingendo deliberatamente verso elezioni anticipate? È questo il suo vero ? È questo il suo obiettivo finale?

«Facendo cadere il governo Barnier, Marine dimostra di essere la vera “faiseuse du roi” — colei che fa il re* — dell’attuale legislatura. Mira davvero a elezioni anticipate? Tutto lascia pensare di sì. Si presenta come la voce di una Francia stanca di Emmanuel Macron, ma è anche sotto il peso di un processo politico che potrebbe renderla ineleggibile. Nonostante ciò, il suo partito non sembra avere piani concreti in caso di elezioni presidenziali prima del 2027. L’obiettivo principale di Marine Le Pen, almeno per ora, è una nuova dissoluzione dell’Assemblea nel giugno 2025».

È realistico immaginare un governo guidato dal Rassemblement National in un futuro prossimo, o c’è il rischio di vedere un premier proveniente dall’estrema sinistra?

«Senza una dissoluzione dell’Assemblea attuale, uno scenario del genere è irrealizzabile. La destra e il centro, anche se sollecitati da Macron, non si uniranno mai a sostegno del Rassemblement National, né tantomeno della sinistra radicale. Per quanto riguarda l’estrema sinistra de La France insoumise (Lfi), si trova di fronte allo stesso ostacolo: nonostante l’Nfp abbia 50 deputati in più rispetto all’alleanza nazionale, Mélenchon e i suoi sono oggi ancora più detestati al centro e a destra di quanto lo sia il Rn».

Quale futuro attende la Francia dopo questa crisi? Siamo davvero di fronte alla fine della Quinta Repubblica?

«È prematuro affermarlo. Molti francesi, soprattutto nell’area di destra legata al gollismo, restano profondamente legati a questo sistema istituzionale. Tuttavia, è evidente che l’attuale equilibrio politico dei “tre blocchi” in Parlamento è incompatibile con un sistema che richiede un presidente sostenuto da una maggioranza solida. Nuove elezioni legislative saranno inevitabili».

Chi potrebbe sostituire Michel Barnier? Quali scenari sono sul tavolo?

«Diversi nomi stanno circolando, principalmente legati a un’ipotetica maggioranza Ensemble-Lr(Les Republicans): Sébastien Lecornu (ministro delle Forze Armate), François Bayrou (presidente del partito MoDem) o François Baroin (sindaco di Troyes). Ma qual è il senso di sostituire Michel Barnier con un altro primo ministro che si basi sulla stessa alleanza e porti avanti la medesima politica?

Emmanuel Macron opterà quasi sicuramente per un governo tecnico, apolitico, incaricato esclusivamente di gestire l’ordinaria amministrazione fino a nuove elezioni. Un governo fantoccio. Uno scioglimento dell’Assemblea nel giugno 2025 rappresenta oggi l’unica strada per restituire stabilità politica al Paese in modo strutturale».

* L’espressione “faiseuse de roi” (in italiano, “colei che fa il re”) deriva dalla tradizione monarchica francese e si riferisce a una figura o forza politica capace di determinare chi salirà al potere, pur non ambendo direttamente al trono. È un termine spesso usato in politica per descrivere un leader o un partito che, con il proprio sostegno o veto, ha il potere di influenzare in modo decisivo gli equilibri di governo o l’elezione di un capo di stato, senza necessariamente aspirare a quella posizione per sé.