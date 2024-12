La rinascita di Notre Dame: i video più belli e curiosi, dall’apertura delle porte ai selfie con Musk

Una cerimonia suggestiva, carica di simboli e di significato. La riapertura di Notre Dame, a cinque anni dall’incendio del 15 aprile 2019 che la devastò, è davvero il momento in cui “la tristezza e il lutto lasciano il posto alla gioia, alla celebrazione e alla lode”, come ha scritto il Papa nel messaggio fatto recapitare per l’impossibilità di esserci fisicamente. L’apertura delle porte, il suono delle campane, il gioco di luci sulla facciata, l’applauso di cinque minuti ai vigili del fuoco che quel giorno misero a rischio la loro vita per salvare la cattedrale, le attesissime note dell’organo: tutto racconta di una “rinascita dalle ceneri” che parla di storia, radici, senso del sacro e dell’appartenenza. E i video della cerimonia a Notre Dame aiutano a capirlo.

“Notre-Dame ha conosciuto le tenebre, ora ritrova la luce. Ha conosciuto il silenzio, ora ritrova la gioia dei nostri canti”, ha detto l’arcivescovo di Parigi, monsignor Ulrich, benedicendo l’organo e invitandolo idealmente a svegliarsi. “Organo, strumento sacro, celebra Gesù nostro Signore”, ha cantato monsignor Ulrich, ringraziando anche la “generosità universale” dei 340 mila donatori, “un segno notevole di voler essere parte della bellezza, che salva l’umanità dalla tristezza, con questa opera collettiva”.

I video di alcuni momenti emozionanti o curiosi della cerimonia per la riapertura di Notre Dame

NOW – Doors of the Notre Dame in Paris are open again.pic.twitter.com/kn6ByvsXJq — Disclose.tv (@disclosetv) December 7, 2024

Merci à tous ceux qui ont oeuvré pour le sauvetage, la préservation et la restauration de Notre-Dame de Paris. ❤️#NotreDameDeParis pic.twitter.com/Y0NYG9tt47 — France tv (@FranceTV) December 7, 2024

Hommage aux sapeurs-pompiers qui ont sauvé Notre-Dame de Paris #NotreDameDeParis pic.twitter.com/rIUK3cbNja — Fdesouche.com est une revue de presse (@F_Desouche) December 7, 2024

LES CHEFS D’ÉTAT À LA QUEUE-LEU-LEU pour saluer Trump à Notre-Dame de Paris. 🌍🤝 TOUS affichent un soulagement évident de voir TRUMP reprendre les rênes des affaires mondiales ! 🔥#Trump #NotreDameDeParis pic.twitter.com/Oex1OiKRdQ — Nicolas Conquer (@ConquerNicolas) December 7, 2024