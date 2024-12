La polizia sgombera il Forte Portuense dagli occupanti abusivi. Dieci agenti feriti nel blitz (video)

A Roma le forze di Polizia hanno sgomberato il Forte Portuense dagli occupanti abusivi, il rischio era che i presenti volessero organizzare un rave party all’interno della struttura. Nell’edificio gli agenti hanno trovato le casse acustiche e altri oggetti utilizzato per i party musicali dopo il blitz, in seguito all’azione richiesta dal Questore al Prefetto di Roma per scongiurare il rischio di un party irregolare nel giorno di Capodanno. Dieci agenti di polizia sono stati feriti durante lo sgombero, mentre due abusivi sono stati portati negli uffici della Polizia. Fuori dalla struttura, dopo l’arrivo delle forze dell’ordine, una sessantina di persone hanno provato ad impedire l’azione delle forze dell’ordine: alcuni dei manifestanti sono vicini agli ambienti studenteschi. Alcuni dei ragazzi presenti hanno provato a bloccare il traffico come i militanti di Ultima generazione, nel tentativo di far desistere i poliziotti che alla fine sono riusciti a portarli via dall’asfalto.

La Polizia sgombera il Forte Portuense: gli occupanti abusivi si scontrano con le forze dell’ordine

Gli occupanti abusivi del Forte Portuense hanno tentato il tutto per tutto pur di ostacolare le forze dell’ordine durante lo sgombero, avanzando verso gli agenti fino ad ingaggiare lo scontro. Durante i tafferugli dovuti alla protesta violenta, qualcuno tra gli antagonisti ha iniziato a lanciare bottiglie verso le forze dell’ordine e altri oggetti pericolosi. Nel video in cui si vedono gli abusivi intenti a bloccare il traffico, si sentono le parole di una ragazza che urla e ribatte che sarebbero rimasti lì “finché non ci dicono dove hanno portato il nostro amico”. I contestatori hanno poi iniziato ad urlare congiuntamente, cercando di suscitare l’attenzione nei passanti mentre gli agenti intervenivano per liberare il passaggio. In base alla testimonianza di un abitante della zona, gli occupanti entravano spesso nella struttura muniti di alcolici in bottiglie di vetro.

Ecco il video della contestazione degli occupanti abusivi: